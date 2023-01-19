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Учения мирового уровня. Как украинских пехотинцев тренируют в Британии (видео)

Фото: украинских пехотинцев тренируют в Британии для боев в городских условиях (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бойцы Воруженных сил Украины проходят обучение в школе пехотного боя в Великобритании. В Генштабе показали, как тренируются военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Украинские солдаты развивают навыки, необходимые для эффективной работы в городских и застроенных районах.

"В ходе учений мирового уровня под пристальным присмотром инструкторов британской армии применяются комбинированные маневры вооружения с бронетехникой, пехотой, экспертами по взрывотехнике и даже рабочими собаками", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что около 70 австралийских военных в ближайшие дни отправятся в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.

Также мы писали, что украинские военные прибыли в США для того, чтобы начать обучение управлению системой Patriot.

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