Навчання "Східний щит": стало відомо, скільки громадян Польщі хочуть протистояти РФ

Польща посилює воєнну підготовку громадян на тлі загрози з боку Росії. За перші сім місяців 2025 року на добровільні навчання записалися понад 20 тисяч жителів країни, що стало рекордним показником.

Масова участь поляків у військових зборах демонструє зростаючу стурбованість можливою агресією з боку Москви та прагнення суспільства бути готовим до оборони.

У північному місті Бранево, всього за кілька кілометрів від російського кордону, проходять масштабні тренування. Серед добровольців - 36-річна Агнешка Єдрушак, адміністраторка офісу і мати підлітка. Вона заявила: "Я б зробила все, щоб моя дитина була в безпеці. І я б точно хотіла боротися за її захист". Подібні історії стають символом готовності поляків захищати свої сім'ї та країну.

За даними Міністерства оборони, до кінця року кількість добровольців, які пройшли навчання, може досягти 40 тисяч, що вдвічі вище за показники 2022-го. Зі зростанням напруженості Польща значно збільшила витрати на оборону - з 2,2% ВВП у 2022 році до 4,7% у 2025-му. Це найвищий показник серед країн НАТО, що перевершує витрати Німеччини, Франції та Великої Британії.

Прем'єр-міністр Дональд Туск наголошує, що Європа має брати на себе більше відповідальності за безпеку з огляду на невизначеність у позиції США. Польща у відповідь на виклики почала будівництво оборонної лінії "Східний щит" на кордоні з Білоруссю і Калінінградською областю, посилила набір до армії та змістила акцент на мобільність, бронетехніку і системи ППО.

Сьогодні польські збройні сили посідають третє місце в НАТО за чисельністю, маючи 216 тисяч військових. Влада має намір збільшити армію майже на третину в найближче десятиліття, а нова програма дасть змогу до 2027 року підготувати до 100 тисяч добровольців.

Як зазначив заступник міністра оборони Павло Залевський, "ми готові до загрози, яка існує сьогодні, і готуємося до викликів завтрашнього дня".