Навчання з серпня й по суботах? Реакція українців на рекомендації МОН вишам, коледжам й училищам

Реакція українців у соціальних мережах

Під опублікованими у Facebook новинами та особистими дописами користувачів щодо рекомендацій Міносвіти вишам, коледжам й училищам, українці залишали різні коментарі. Більшість із них - негативного плану:

"Такі собі сюрпризи"

"Навіщо? Прям шкідництво"

"Є вислів "дурний піп, дурна і його молитва", хто з МОНу переглянув умови в яких будуть навчатися студенти? Пекельний серпень. Так його називають у народі за високу температуру. Але хто думає про молодь. Черговий зашквар, черговий намір "зробити щось по-новому". А насправді - в рази гірше"

"Треба той МОН розформувати, щоб дурнею не займалися!"

Водночас дехто із користувачів оцінив ситуацію спокійно: "В організації навчального процесу заклади освіти мають автономію. Тому, рекомендації можуть залишитися рекомендаціями... Все залежить від адміністрації закладу".

Під ще одним дописом користувач погодився з рекомендаціями і зауважив, що "електрику треба якось економити".

Крім того, українці зауважували, що з такими планами ми "рухаємось до Європи", пропонували "всю зиму зробити канікулами", а також чесно визнавали, що все "поки незрозуміло".

Водночас юрист Андрій Черних у групі "Новини вищої освіти" зауважив, що "більшість закладів вищої освіти (ЗВО) не розуміють, яким чином можна організувати в сьогоднішніх умовах очне офлайн навчання з 1 серпня".

Допис Черних (скріншот: facebook.com/Новини вищої освіти)

У коментарях до допису більшість користувачів погодились із тим, що онлайн-навчання - безпечніше та зручніше, а також підтримали думку, що навчання з серпня - далеко не найкращий варіант із низки різних причин.

Позиція декого зі студентів

На думку студентки Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Анни Останіної, подібні "нововведення" можуть "лише погіршити емоційний стан", адже "навчатися раніше - психологічно важко".

Крім того, такі зміни позбавлять учнів або студентів "повноцінного відпочинку".

"Починати цьогорічний навчальний рік у серпні, як на мене, нераціонально. Оскільки у період, коли надворі ще тепло й сонячно, навчання - останнє, чим би хотілось займатись", - додала Анастасія Кубицька з того ж таки університету імені Бориса Грінченка.

Вона зауважила також: "якщо й проводжувати таку зміну, то впродовж наступних років, аби здобувачі освіти встигли морально підготуватись".

За словами студентки, "заняття по суботах можуть негативно вплинути на успішність".

"Позаяк одного вихідного на тиждень не вистачить, аби повноцінно відпочити. Відповідно, у здобувачів освіти не вистачатиме сил на навчання", - підсумувала Анастасія.

Що думає про шестиденне навчання психолог

На думку практикуючого психолога і гештальт-консультанта Олени Герженій, навчання по суботах наразі недоречне (особливо у розрізі шкільної освіти), адже на тлі війни "де б людина не жила - чи у більш критичних місцях (ближче до фронту), чи у безпечніших місцях - все одно є фонова тривога".

"Вона присутня. І вона забирає енергію. Тривога, страхи, невизначене майбутнє - це все забирає нашу енергію і ми можемо втомлюватися вже від цього, від цих своїх думок, страхів", - пояснила експерт.

Психолог додала, що такі страхи й переживання можуть бути навіть неусвідомленими, але "вони ідуть фоном".

"Тому відпочинок - надважливий. Це - найперше, напевно, зараз, що ми мали б відстояти. Наше відновлення. Треба дозволяти цей відпочинок як дорослим, так і дітям. Тому я б не вводила суботу як навчальний день", - підсумувала вона.