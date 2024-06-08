Учеба с августа и по субботам? Реакция украинцев на рекомендации МОН вузам, колледжам и училищам

В рамках подготовки к новому учебному году на фоне войны Министерство образования и науки рекомендовало вузам, колледжам и училищам ввести ряд важных для студентов и преподавателей изменений. Речь шла, в частности, о начале обучения с августа 2024 года и использовании суббот в качестве рабочих дней (в теплые месяцы года).
РБК-Украина собрало комментарии украинцев из социальных сетей, пообщалось с психологом и некоторыми студентами и рассказывает, какое впечатление произвели на них рекомендации МОН.
Под опубликованными в Facebook новостями и личными публикациями пользователей о рекомендациях Минобразования вузам, колледжам и училищам, украинцы оставляли разные комментарии. Большинство из них - негативного плана:
В то же время некоторые пользователи оценили ситуацию спокойно: "В организации учебного процесса учебные заведения имеют автономию. Поэтому, рекомендации могут остаться рекомендациями... Все зависит от администрации заведения".
Под еще одним постом пользователь согласился с рекомендациями и отметил, что "электричество надо как-то экономить".
Кроме того, украинцы отмечали, что с такими планами мы "двигаемся в Европу", предлагали "всю зиму сделать каникулами", а также честно признавались, что все "пока непонятно".
В то же время юрист Андрей Черных в группе "Новини вищої освіти" отметил, что "большинство заведений высшего образования (ЗВО) не понимают, каким образом можно организовать в сегодняшних условиях очное офлайн обучение с 1 августа".
Публикация Черных (скриншот: facebook.com/Новини вищої освіти)
В комментариях к публикации большинство пользователей согласились с тем, что онлайн-обучение - безопаснее и удобнее, а также поддержали мнение, что обучение с августа - далеко не самый лучший вариант по ряду различных причин.
По мнению студентки Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко Анны Останиной, подобные "новшества" могут "лишь ухудшить эмоциональное состояние", ведь "учиться раньше - психологически тяжело".
Кроме того, такие изменения лишат учеников или студентов "полноценного отдыха".
"Начинать учебный год в августе, по-моему, нерационально. Поскольку в период, когда на улице еще тепло и солнечно, обучение - последнее, чем бы хотелось заниматься", - добавила Анастасия Кубицкая из того же университета имени Бориса Гринченко.
Она отметила также: "если и проводить такое изменение, то в течение следующих лет, чтобы соискатели образования успели морально подготовиться".
По словам студентки, "занятия по субботам могут отрицательно повлиять на успеваемость".
"Поскольку одного выходного в неделю не хватит, чтобы полноценно отдохнуть. Соответственно, у соискателей образования не хватит сил на обучение", - подытожила Анастасия.
По мнению практикующего психолога и гештальт-консультанта Елены Гержений, обучение по субботам пока неуместно (особенно в разрезе школьного образования), ведь на фоне войны "где бы человек ни жил - или в более критических местах (ближе к фронту), или в более безопасных местах - все равно есть фоновая тревога".
"Она присутствует. И она забирает энергию. Тревога, страхи, неопределенное будущее - это все уносит нашу энергию и мы можем уставать уже от этого, от этих своих мыслей, страхов", - пояснила эксперт.
Психолог добавила, что такие страхи и переживания могут быть даже неосознанными, но "они идут фоном".
"Поэтому отдых - сверхважный. Это - самое первое, наверное, сейчас, что мы должны отстоять. Наше восстановление. Надо разрешать этот отдых как взрослым, так и детям. Поэтому я бы не вводила субботу как учебный день", - подытожила она.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцев будут принимать на бакалавриат, магистратуру и докторантуру по-новому и объясняли, что именно изменится.
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