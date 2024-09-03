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Навчання для переселенців: як вступити безкоштовно та що для цього потрібно

Фото: переселенці можуть навчатися безкоштовно за ваучерами (freepik.com)
Автор: Наталія Юрченко

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть навчатися безкоштовно у закладах професійної освіти. Навчання профінансує держава, проте є певні умови.

Детальніше про програму для переселенців - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Переселенці можуть отримати ваучери на навчання. Це документ, який надає можливість безкоштовно здобути освіту за визначеним переліком професій і спеціальностей.

Увага! Ваучери видають на навчання у закладах професійної освіти, а не університетах.

Раніше в уряді зазначали, що за 2023 рік ваучери отримали майже 18 тисяч осіб, з них майже 4 тисячі - це переселенці.

ВПО можуть отримати ваучер на безкоштовне навчання лише один раз. Можна обрати одну з понад 120 спеціальностей. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (наразі це 30 280 гривень). Якщо сума більша, то переселенець або роботодавець повинен доплатити різницю.

Крім того, важливою умовою є наявність у претендента професійно-технічної, фахової передвищої чи вищої освіти, а також реєстрація у службі зайнятості як безробітного.

Щоб отримати ваучер на безкоштовне навчання, необхідно:

  • обрати спеціальність, професію та місце навчання;
  • подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Після того, як нададуть ваучер, потрібно протягом 90 днів укласти договір з закладом освіти.

Допомога для ВПО

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи можуть отримати грошову допомогу від держави. Щомісячно дорослі з категорії ВПО отримують 2 тисячі гривень, діти та люди з інвалідністю - 3 тисячі гривень. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

Крім того, переселенці можуть оформити грошову допомогу від ООН. Проте для отримання таких виплат є певні умови.

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Внутрішньо переміщені особи