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Навчання онлайн: батькам розповіли, як захистити дітей в інтернеті

Фото: кіберполіція дала поради батькам для захисту дітей в інтернеті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Частина школярів в Україні навчається в онлайн-форматі. Батькам розповіли, як захистити дітей в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кіберполіцію.

Поради для кібергігієни та захисту школярів в інтернеті:

  • Встановіть необхідні налаштування для захисту гаджета, яким користується дитина. У разі потреби встановіть "антивірус" та налаштуйте його регулярне оновлення.
  • При необхідності зареєструватися на певному сайті або створити акаунт для навчання на певній платформі зробіть це разом з дитиною. Не використовуйте для цього вже створені облікові записи дорослих. Обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію.
  • Навчіть дітей використовувати надійні, складні паролі і не повідомляти їх нікому.
  • Домовтеся з дитиною, що під час навчання вона буде використовувати тільки визначені вчителями програми, месенджери та вебсайти.
  • Розкажіть дитині про небезпеку зараження гаджета комп’ютерним вірусом при встановленні невідомих програм та відкритті підозрілих посилань.
  • Навчіть дитину тримати особисті дані в секреті, а до знайомств в інтернеті ставитися скептичною

Кіберполіція радить скласти разом з дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій. Наприклад, при відсутності інтернету, завантаженні файлів з вірусом чи отримання повідомлення від незнайомця.

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