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Обучение онлайн: родителям рассказали, как защитить детей в интернете

Фото: киберполиция дала советы родителям по защите детей в интернете (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Часть школьников в Украине обучаются в онлайн-формате. Родителям рассказали, как защитить детей в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.

Советы для кибергигиены и защиты школьников в интернете:

  • Установите необходимые настройки для защиты гаджета, которым пользуется ребенок. В случае необходимости установите антивирус и настройте его регулярное обновление.
  • При необходимости зарегистрироваться на определенном сайте или создать аккаунт для обучения на определенной платформе сделайте это вместе с ребенком. Не используйте для этого уже созданные аккаунты взрослых. Обязательно настройте двухфакторную аутентификацию.
  • Научите детей использовать надежные, сложные пароли и не сообщать их некому.
  • Договоритесь с ребенком, что во время обучения он будет использовать только определенные учителями программы, мессенджеры и сайты.
  • Расскажите ребенку об опасности заражения гаджета компьютерным вирусом при установке неизвестных программ и открытии подозрительных ссылок.
  • Научите ребенка держать личные данные в секрете, а к знакомствам в интернете относиться скептически

Киберполиция советует составить вместе с ребенком план действий на случай нестандартных ситуаций. Например, при отсутствии интернета, загрузке файлов с вирусом или получении сообщения от незнакомца.

Обучение во время войны

Напомним, в киевских школах рассматривают возможность введения второй смены или смешанной системы обучения из-за недостаточного количества укрытий в столице.

Также мы писали о том, что изменится в учебной программе этого года.

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