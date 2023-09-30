Обучение онлайн: родителям рассказали, как защитить детей в интернете

Советы для кибергигиены и защиты школьников в интернете:
Установите необходимые настройки для защиты гаджета, которым пользуется ребенок. В случае необходимости установите антивирус и настройте его регулярное обновление.
При необходимости зарегистрироваться на определенном сайте или создать аккаунт для обучения на определенной платформе сделайте это вместе с ребенком. Не используйте для этого уже созданные аккаунты взрослых. Обязательно настройте двухфакторную аутентификацию.
Научите детей использовать надежные, сложные пароли и не сообщать их некому.
Договоритесь с ребенком, что во время обучения он будет использовать только определенные учителями программы, мессенджеры и сайты.
Расскажите ребенку об опасности заражения гаджета компьютерным вирусом при установке неизвестных программ и открытии подозрительных ссылок.
Научите ребенка держать личные данные в секрете, а к знакомствам в интернете относиться скептически
Киберполиция советует составить вместе с ребенком план действий на случай нестандартных ситуаций. Например, при отсутствии интернета, загрузке файлов с вирусом или получении сообщения от незнакомца.