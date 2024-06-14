Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку

63% вчителів вважають, що рівень успішності школярів знизився за час війни. Такі дані показало дослідження "Війна та освіта. Два роки повномасштабного вторгнення", яке провів Міжнародний благодійний фонд SavED з агенцією VoxPopuli Agency.

РБК-Україна розпитало психолога, гештальт-консультанта Олену Герженій про те, чи повинні діти влітку вчитись і яким має бути навантаження, як заохотити дитину читати й відучити її від надмірного користування ґаджетами, і чи не стане для дитини травмою, якщо її відправлять на ціле літо до бабусі.

– Чи треба влітку змушувати дітей навчатися?

– Якщо йдеться саме про примус - то не варто, бо таке навчання викликає тільки негативні емоції. Дитину треба заохочувати до пізнання чогось нового. Батькам слід подбати про те, як провести літо з користю для здоров'я, для фізичного, психологічного й інтелектуального розвитку дитини.

Спілкуючись з батьками, я зустрічаю дві точки зору - одні кажуть, що дитина має усі три місяці відпочивати й гратися, бо навчальна програма й так важка, діти дуже втомилися за рік. Інші ж батьки кажуть, що потрібно продовжувати навчатись, щоб дитина нічого не забула. Але навантажувати навчанням дитину влітку, не залишаючи вільного часу, це неправильно. Втім заохочувати неробство теж не варто. Має бути вміле поєднання навчання і відпочинку. Хоча слово "навчання" доцільніше замінити на пізнання й розвиток.

Батькам треба зробити так, щоб дитина пізнавала щось нове в ігровій формі. Так мозок працюватиме і матиме їжу для роздумів. Для дітей молодшого шкільного віку потрібно у буденних справах знаходити зв'язок із пізнанням. Наприклад, просити дитину прочитати вивіску, яку бачите, чи порахувати речі, які ви купили.

Якщо мова йде про школярів середніх класів і підлітків, яким потрібно кудись вступати, готуватись до іспиту, то у цьому віці дитині треба допомогти збалансувати час для відпочинку і навчання, бо вона ще не дуже добре володіє тайм-менеджментом. Підлітки часто прокрастинують, коли на них навалюється багато завдань, потім їм не вдається з цим справитися і виникають негативні емоції.

Олена Герженій (фото: Facebook/Олена Герженій)

– Скільки часу треба виділяти на навчання влітку?

– Дітям середнього шкільного віку і старшим, які ходять до репетитора, достатньо буде два-три заняття на тиждень. Бо вони ще мають відпочити й набратися сил. Можна одну-дві години в день виділити на самоосвіту. Але це не має бути у форматі примусу, коли батьки кажуть: "сів і вчишся". Треба розбавляти процес якимись цікавинками, додавати ігрові елементи. Якщо хочете, щоб дитина підтягнула каліграфію, то давайте їй завдання писати список продуктів, які треба купити. Або ж запропонуйте їй вести щоденник чи просто записувати цікаві події, які сталися влітку.

Також можна переглядати мультики англійською, щоб полегшити подальше вивчення. Якщо дитині цікаво, то вона вловлюватиме сенси, бо там, як правило, проста лексика, зрозуміла для молодших школярів. Такі заняття мають відбуватись в ігровій формі - це якби навчання, але і не навчання. Але якщо ви будете говорити: "все, ми йдемо навчатися, то тут буде спротив".

Дуже важливо спілкуватися із дитиною, спільно шукати, як краще організувати її час. Варто запитати її, як вона хоче відпочити цього літа, куди поїхати, як планує розподілити об'єм навчальних завдань. Дослухаючись до думки дитини, збалансовуючи відпочинок і навчання, батьки їй допоможуть у цьому всьому розібратися.

Щодо часу занять, то є дітки, які зранку активніші, а дехто - вдень. Тому треба дивитися на індивідуальні особливості дитини.

– Чи не забагато для відпочинку 3 місяці та як правильно організувати дозвілля дитини?

– Відпочинок має бути правильним. Це означає, що батькам його потрібно організувати належним чином. Літо має пройти з користю і для кругозору дитини, і для інтелектуального розвитку. Це найкращий час, щоб і пізнати світ, і навчитися чомусь новому. Ідеальні варіанти - це поїздки в профільні табори. Там заохочують дітей до читання, занять спортом, є екскурсії у музеї, різні творчі завдання, майстер-класи. Зараз багато онлайн активностей, де дитина може розвиватись.

Для дитини важливо донести думку, що треба постійно самовдосконалюватися. Їй треба показати, що процес пізнання - це надцікаве заняття, адже у світі ще багато незвіданого.

А якщо дитина ціле літо просиджуватиме у телефонах, у комп'ютерах і один-два рази з батьками кудись вийде, то трьох місяців їй буде забагато. Вона може втомитися від нудьги. Бо коли не знаєш, чим зайнятися, це забирає енергію. Тому відпочинок має бути збалансованим, тоді буде правильне відновлення дитини.

Де б людина не жила, чи в більш критичних місцях ближче до фронту, чи у безпечніших місцях, все одно є фонова тривога. Тривога, страхи, невизначене майбутнє - це все забирає енергію і ми можемо втомлюватися вже навіть від думок. Тому відпочинок - це найперше, що ми маємо відстояти, бо це наше відновлення.

– Чи має бути чіткий графік для дитини влітку?

– Якщо говоримо про підлітків, які готуються до вступу й у них є матеріали, які вони мають вивчити, щоб успішно скласти іспит, то для них графік буде навіть корисний, бо це їх структуруватиме. Інакше, якщо багато завдань, може виникати паніка і підвищуватись тривожність. Їм треба збалансувати цей графік і дотримуватися його.

Молодшим діткам варто робити акцент на пізнавальній діяльності. Поїхати на екскурсію в якийсь музей - це теж розвиток і пізнання. Можна у табір дитину відправити. Це найкращий варіант для відновлення. Там багато спілкування і розвивальних завдань, квести тощо.

Навчання влітку треба проводити в ігровій формі (фото: Freepik)

– Як мотивувати дитину? І чи варто їй обіцяти подарунки за успіхи в навчанні?

– Мотивувати потрібно власним прикладом. Якщо батьки не читають і жодного разу дитина не бачила їх з книжкою, важко переконати, що це корисно, коли сама мама цього не робить. Особливо це стосується менших дітей, для яких батьки є авторитетом.

Стосовно обіцянок, що "ми тобі купимо ляльку, якщо щось вивчиш", то тут тонка межа між маніпуляцією та вмінням домовлятись. Шантажувати точно не можна і казати, якщо чогось не вивчиш, то будеш сидіти вдома ціле літо. Так дитина сприйматиме навчання з негативними емоціями. А якщо ви скажете: "якщо зараз підтягнеш математику, то влітку не треба буде ходити до репетитора", це вже буде емоційно інше навантаження.

– А чого категорично не можна робити?

– Точно не можна порівнювати дітей. Казати: "У сусідів син молодець, а ти у мене телепень". Цього категорично не можна робити. Якщо вже хочете порівняти дитину, то тільки з нею теперішньою. Скажіть: "Дивись, у тебе раніше не виходило, а зараз як вже гарно пишеш. А в майбутньому, я впевнена, у тебе взагалі будуть усі букви рівненькі".

– З якого віку доречно віддавати дитину на гуртки? І яким має бути завантаження?

– Щодо завантаження, то треба дивитись наскільки дитині подобається та у якому форматі ці заняття проводяться. Якщо усіх посадили й змушують слухати - то такого однозначно робити не бажано. Якщо це заняття в ігровій, пізнавальній формі і дитина на них з радістю ходить, тоді це в користь. Якщо є якісь негативні емоції, або вона рюмсає - тоді не варто.

Також потрібно дивитися на тривалість і кількість цих занять. Якщо дитина приходить втомлена, в'яла, то йде перевантаження. Тоді треба вибирати, якими активностями займатися або зменшувати їх кількість.

У ранньому дитинстві англійська мова схоплюється краще, особливо, якщо є мовне середовище. Якщо це гарні гуртки і професіонали там розуміють, що не треба вчити алфавіт як у школі, а робити це в ігровій формі, педагоги зацікавлюють дітей, тоді варто віддавати на гурток. Батькам слід подивитися, як проходять ці заняття. Треба також орієнтуватись на дитину - дехто може всидіти пів години спокійно, а дехто - не більше 5 хвилин. Це все індивідуально.

– Як обмежити дитину в користуванні гаджетами?

– Треба починати з себе. Зазвичай, дорослі не помічають, що й самі часто сидять у смартфонах. Дітей треба чимось зацікавлювати, а батькам простіше увімкнути мультик і посадити дитину перед ним. А коли вже дитина підростає, вона звикає до гаджетів і не знає, чим себе зайняти, окрім телефона. Батькам треба подбати, щоб дитині було весело й цікаво - варто з нею відвідувати різні заходи, екскурсії й так далі.

Обов'язково має бути обмеження по часу користування гаджетом. Спершу буде спротив від дитини, але з часом вона звикне, це її дисциплінуватиме.

Дітям треба встановлювати часовий ліміт на користування ґаджетами (фото: Freepik)

– Зараз багато батьків працюють з дому, як їм поєднувати роботу і догляд за дітьми?

– Дорослим треба вміти домовлятися з дітьми, має бути повага до простору і часу одне одного. Дитина має знати, що в мами є якісь години для себе чи для роботи, коли її не варто турбувати. Тому треба вибудовувати стосунки з дітьми. Варто їм пояснювати, обговорювати, шукати компромісні варіанти. Якщо робота не визначена часовими рамками, домовитись з дитиною, що "От ми спершу підемо з тобою погуляти, а тоді я попрацюю". Також можна підлаштовувати роботу, щоб дитина пішла на майстер-клас або на гурток, а ви тим часом працюватимете.

– Чимало батьків відправляють дитину на літо у село до бабусі. Тривала розлука з батьками не травмує дитину?

– Нема однозначного рецепта. Для когось це може бути в задоволення, а комусь, навпаки, як покарання. Тому треба враховувати думку дитини - чи їй комфортно, чи вона плаче, чи вона проситься додому, чи навпаки вона веселиться і знаходить там багато нових друзів.

Не забувайте, що дітки влітку мають багато часу проводити на свіжому повітрі, бігати, плавати, ходити в басейн, спілкуватися, гратися з друзями. Має бути поєднання відпочинку і пізнання нового - це запорука цікавих канікул і чудового настрою, мотивації дитини перед новим навчальним роком.

– Як випускникам і їхнім батькам справитись зі стресом під час складання НМТ?

– НМТ, як і будь-який екзамен, може викликати у дитини занепокоєння, тривожність, страх і навіть панічні стани. Щоб цьому запобігти, можна скористатися наступними порадами:

готуйтеся до іспиту заздалегідь. Варто скласти план занять, де розписати: що, коли і в який термін потрібно вивчити. Це дозволить систематизувати матеріал і розподілити час. Що, в свою чергу, дисциплінує і зменшує рівень тривожності

проходьте пробні НМТ. Це дозволяє побачити, які запитання будуть на іспиті, а також допоможе потренуватися, щоб вкластися у відведений час. Також наш мозок буде менше стресувати, коли вже буде знайома процедура проходження іспиту

не нехтуйте сном, правильним харчуванням та фізичними навантаженнями. Адже це забезпечить вам фізичне та психічне здоров'я під час підготовки до випробувань і знизить рівень стресу в організмі

можливий варіант підготовки до НМТ з друзями. Проте тут потрібно зважати на індивідуальні особливості. Адже комусь у компанії друзів легше і веселіше засвоюється матеріал. А комусь, навпаки, це заважає і розконцентровує

у день випробування також слід дотримуватися деяких рекомендацій: прийти завчасно, щоб уникнути зайвого стресу через затримки. Взяти з собою всі необхідні документи та прилади і намагатися залишити тривоги поза межами спільної кімнати

5 порад від психолога допоможуть не нервуватись під час складання НМТ (фото ілюстративне: Getty Images)

– Які психологічні практики порадите для заспокоєння?

– Якщо відчуваєте сильну тривожність, трясуться руки чи ноги, перехоплює дихання, варто звернути увагу на своє тіло і працювати з ним. Адже через тіло ми можемо впливати на свої емоції. Тож використовуйте дихання, щоб заспокоїтися і знизити рівень тривожності.

Зосереджене і свідоме виконання дихальних вправ може збалансувати дихання і сприяти заспокоєнню нервової системи. Найбільш відома система має назву "Квадратне дихання" - повільно вдихнути, рахуючи до чотирьох. Затримати дихання, рахуючи до чотирьох. Повільно видихнути, також рахуючи до чотирьох. Зробити паузу, знову рахуючи до чотирьох. І повторити з початку.

Також знизити рівень тривожності допомагають вправи з напруження і розслаблення м’язів. Потрібно максимально напружитися і потім розслабитися. І так повторити декілька разів.

І ще поради для батьків - підтримуйте своїх дітей у цей не простий період. Хваліть, заохочуйте, говоріть, що вони все зможуть і у них все вийде. Вони так потребують вашої підтримки і похвали. Пам’ятайте, навіть якщо дитина не складе тести, це - не кінець світу. Це лише один із етапів вашого життя.