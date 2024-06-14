Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом

63% учителей считают, что уровень успеваемости школьников снизился за время войны. Такие данные показало исследование "Война и образование. Два года полномасштабного вторжения", проведенное Международным благотворительным фондом SavED и агентством VoxPopuli Agency.

РБК-Украина расспросило психолога, гештальт-консультанта Елену Гержений о том, должны ли дети летом учиться и какой должна быть нагрузка, как поощрить ребенка читать и отучить его от чрезмерного пользования гаджетами, и не станет ли для ребенка травмой, если его отправят на целое лето к бабушке.

– Надо ли летом заставлять детей учиться?

– Если речь идет именно о принуждении - то не стоит, потому что такое обучение вызывает только негативные эмоции. Ребенка нужно поощрять к познанию чего-то нового. Родителям следует позаботиться о том, как провести лето с пользой для здоровья, для физического, психологического и интеллектуального развития ребенка.

Общаясь с родителями, я встречаю две точки зрения - одни говорят, что ребенок должен все три месяца отдыхать и играть, потому что учебная программа и так тяжелая, дети очень устали за год. Другие родители говорят, что нужно продолжать учиться, чтобы ребенок ничего не забыл. Но нагружать обучением ребенка летом, не оставляя свободного времени, это неправильно. Однако поощрять безделье тоже не стоит. Должно быть умелое сочетание обучения и отдыха. Хотя слово "обучение" целесообразнее заменить на познание и развитие.

Родителям нужно сделать так, чтобы ребенок узнавал что-то новое в игровой форме. Так мозг будет работать и будет получать "еду" для размышлений. Для детей младшего школьного возраста нужно по будням находить связь с познанием. Например, просить ребенка прочитать вывеску или посчитать вещи, которые вы купили.

Если речь идет о школьниках средних классов и подростках, которым нужно куда-то поступать, готовиться к экзамену, то в этом возрасте ребенку нужно помочь сбалансировать время для отдыха и обучения, потому что он еще не очень хорошо владеет тайм-менеджментом. Подростки часто прокрастинируют, когда на них наваливается много задач, затем им не удается с этим справиться и возникают негативные эмоции.

Елена Гержений (фото: Facebook/Елена Гержений)

– Сколько времени нужно выделять на обучение летом?

– Детям среднего школьного возраста и старшим, которые ходят к репетитору, достаточно будет два-три занятия в неделю. Они еще должны отдохнуть и набраться сил. Можно один-два часа в день выделить на самообразование. Но это не должно быть в формате принуждения, когда родители говорят: "сел и учишься". Надо разбавлять процесс чем-нибудь интересным, добавлять игровые элементы. Если хотите, чтобы ребенок подтянул каллиграфию, то давайте ему задачу писать список продуктов, которые нужно купить. Или предложите ему вести дневник или просто записывать интересные события, которые произошли летом.

Также можно просматривать мультики на английском языке, чтобы облегчить дальнейшее изучение. Если ребенку интересно, то он будет улавливать смыслы, потому что там, как правило, простая лексика, понятная младшим школьникам. Такие занятия должны проходить в игровой форме - это как бы обучение, но и не обучение. Но если вы будете говорить: "все, мы идем учиться, то здесь будет сопротивление".

Очень важно общаться с ребенком, совместно искать, как лучше организовать его время. Следует спросить ее, как она хочет отдохнуть этим летом, куда уехать, как планирует распределить объем учебных задач. Прислушиваясь к мнению ребенка, балансируя отдых и обучение, родители ему помогут в этом всем разобраться.

Что касается времени занятий, то есть детки, которые утром активнее, а некоторые - днем. Поэтому нужно смотреть на индивидуальные особенности ребенка.

– Не много ли для отдыха 3 месяца и как правильно организовать досуг ребенка?

– Отдых должен быть правильным. Это значит, что родителям его следует организовать должным образом. Лето должно пройти с пользой и для кругозора ребенка, и для интеллектуального развития. Это лучшее время, чтобы и познать мир, и научиться чему-то новому. Идеальные варианты - это поездки в профильные лагеря. Там поощряют детей к чтению, занятиям спортом, есть экскурсии в музеи, разные творческие задания, мастер-классы. Сейчас много онлайн активностей, где ребенок может развиваться.

Для ребенка важно донести мысль, что нужно постоянно самосовершенствоваться. Ему нужно показать, что процесс познания - это сверхинтересное занятие, ведь в мире еще много неизведанного.

А если ребенок все лето будет просиживать в телефонах, в компьютерах и один-два раза с родителями куда-то выйдет, то трех месяцев ему будет многовато. Он может устать от скуки. Если не знаешь, чем заняться, это забирает энергию. Поэтому отдых должен быть сбалансирован, тогда будет правильное восстановление ребенка.

Где бы человек ни жил, или в более критических местах ближе к фронту, или в более безопасных местах, все равно есть фоновая тревога. Тревога, страхи, неопределенное будущее - это все забирает энергию и мы можем уставать уже даже от мыслей. Поэтому отдых - это первое, что мы должны отстоять, потому что это наше восстановление.

– Должен ли быть четкий график для ребенка летом?

– Если говорим о подростках, которые готовятся к экзаменам и у них есть материалы, которые они должны изучить, чтобы успешно сдать экзамен, то для них график будет даже полезен, потому что это будет их структурировать. Иначе, если много задач может возникать паника и повышаться тревожность. Им нужно сбалансировать этот график и соблюдать его.

Младшим деткам следует делать акцент на познавательной деятельности. Поехать на экскурсию в какой-то музей - это тоже развитие и познание. Можно в лагерь ребенка отправить. Это самый лучший вариант для восстановления. Там много общения и задач, квесты и т. д.

Обучение летом нужно проводить в игровой форме (фото: Freepik)

– Как мотивировать ребенка? И стоит ли ей обещать подарки за успехи в учебе?

– Мотивировать нужно собственным примером. Если родители не читают и ни разу ребенок не видел их с книгой, трудно убедить, что это полезно, когда сама мама этого не делает. Особенно это касается меньших детей, которым родители являются авторитетом.

Что касается обещаний, что "мы тебе купим куклу, если что-нибудь выучишь", то здесь тонкая грань между манипуляцией и умением договариваться. Шантажировать точно нельзя и говорить, если чего-нибудь не выучишь, то будешь сидеть дома целое лето. Так ребенок будет воспринимать обучение с негативными эмоциями. А если вы скажете: "если сейчас подтянешь математику, то летом не придется ходить к репетитору", это уже будет другой эмоциональный посыл.

– А чего категорически нельзя делать?

– Точно нельзя сравнивать детей. Говорить: "У соседей сын молодец, а ты у меня оболтус". Этого категорически нельзя делать. Если уж хотите сравнить ребенка, то только с ним нынешним. Скажите: "Смотри, у тебя раньше не получалось, а сейчас как уже хорошо пишешь. А в будущем, я уверена, у тебя вообще будут все буквы ровные".

– С какого возраста можно отдавать ребенка на кружки? И какой должна быть загрузка?

– Что касается загрузки, то нужно смотреть, насколько ребенку нравится и в каком формате эти занятия проводятся. Если всех посадили и заставляют слушать - то такого однозначно делать не желательно. Если это занятие в игровой, познавательной форме и ребенок на них с радостью ходит, то это в пользу. Если есть какие-то негативные эмоции, или он хнычет - тогда не стоит.

Также нужно смотреть на продолжительность и количество занятий. Если ребенок приходит уставший, то идет перегрузка. Тогда нужно выбирать, какими активностями заниматься или уменьшать их количество.

В раннем детстве английский язык схватывается лучше, особенно если есть языковая среда. Если это хорошие кружки и профессионалы понимают, что не надо учить алфавит как в школе, а делать это в игровой форме, тогда стоит отдавать на кружок. Родителям следует посмотреть, как проходят эти занятия. Надо также ориентироваться на ребенка - некоторые могут сидеть полчаса спокойно, а некоторые - не более 5 минут. Это все индивидуально.

– Как ограничить ребенка в пользовании гаджетами?

– Надо начинать с себя. Обычно взрослые не замечают, что и сами часто сидят в смартфонах. Детей нужно чем-то заинтересовывать, а родителям проще включить мультик и усадить ребенка перед ним. А когда ребенок подрастает, он привыкает к гаджетам и не знает, чем себя занять, кроме телефона. Родителям нужно позаботиться, чтобы ребенку было весело и интересно - стоит с ним посещать разные мероприятия, экскурсии и так далее.

Обязательно должно быть ограничение по времени пользования гаджетом. Сначала будет сопротивление от ребенка, но со временем он привыкнет, это его будет дисциплинировать.

Детям нужно устанавливать временной лимит на использование гаджетов (фото: Freepik)

– Сейчас многие родителей работают из дома, как им совмещать работу и уход за детьми?

– Взрослым нужно уметь договариваться с детьми, должно быть уважение к пространству и времени друг друга. Ребенок должен знать, что у мамы есть часы для себя или для работы, когда его не стоит беспокоить. Поэтому нужно выстраивать отношения с детьми. Следует им объяснять, обсуждать, искать компромиссные варианты. Если работа не определена временными рамками, договориться с ребенком, что "Вот мы сначала пойдем с тобой погулять, а потом я поработаю". Также можно подстраивать работу, чтобы ребенок пошел на мастер-класс или на кружок, а вы тем временем будете работать.

– Многие родители отправляют ребенка на лето в село к бабушке. Длительная разлука с родителями не травмирует ребенка?

– Нет однозначного рецепта. Для кого-то это может быть в удовольствие, а кому-то, наоборот, как наказание. Поэтому надо учитывать мнение ребенка - комфортно ли ему комфортно, не плачет ли он, просится ли домой, или наоборот он веселится и находит там много новых друзей.

Не забывайте, что дети летом должны много времени проводить на свежем воздухе, бегать, плавать, ходить в бассейн, общаться, играть с друзьями. Должно быть сочетание отдыха и познания нового - это залог интересных каникул и прекрасного настроения, мотивации ребенка перед новым учебным годом.

– Как выпускникам и их родителям справиться со стрессом во время сдачи НМТ?

– НМТ, как и любой экзамен, может вызвать у ребенка беспокойство, тревожность, страх и даже панические состояния. Чтобы предотвратить это, можно воспользоваться следующими советами:

готовьтесь к экзамену заранее. Следует составить план занятий, где расписать: что, когда и в какой срок нужно выучить. Это позволит систематизировать материал и распределить время. Что, в свою очередь, дисциплинирует и уменьшает уровень тревожности

проходите пробные НМТ. Это позволяет увидеть, какие вопросы будут на экзамене, а также поможет потренироваться, чтобы уложиться в отведенное время. Также наш мозг будет меньше стрессировать, когда уже будет знакомая процедура прохождения экзамена

не пренебрегайте сном, правильным питанием и физическими нагрузками. Ведь это обеспечит вам физическое и психическое здоровье во время подготовки к испытаниям и снизит уровень стресса в организме

возможен вариант подготовки к НМТ с друзьями. Однако здесь нужно учитывать индивидуальные особенности. Ведь кому-то в компании друзей легче и веселее усваивается материал. А кому-то, напротив, это мешает и расконцентрирует

в день испытания также следует придерживаться некоторых рекомендаций: прийти раньше времени, чтобы избежать излишнего стресса из-за задержек. Взять с собой все необходимые документы и приборы и пытаться оставить тревоги вне общей комнаты

5 советов от психолога помогут не нервничать при сдачи НМТ (фото иллюстративное: Getty Images)

– Какие психологические практики посоветуете для успокоения?

– Если чувствуете сильную тревожность, трясутся руки или ноги, перехватывает дыхание, стоит обратить внимание на свое тело и работать с ним. Ведь через тело мы можем повлиять на свои эмоции. Итак, используйте дыхание, чтобы успокоиться и снизить уровень тревожности.

Сосредоточенное и сознательное выполнение дыхательных упражнений может сбалансировать дыхание и способствовать успокоению нервной системы. Наиболее известная система называется "Квадратное дыхание" - медленно вдохнуть, считая до четырех. Задержать дыхание, считая до четырех. Медленно выдохнуть, а также до четырех. Сделать паузу, снова считая до четырех. И повторить сначала.

Также снизить уровень тревожности помогают упражнения по напряжению и расслаблению мышц. Нужно максимально напрячься и затем расслабиться. И так повторить несколько раз.

И еще советы для родителей - поддерживайте своих детей в этот не простой период. Хвалите, поощряйте, говорите, что они все смогут, и у них все получится. Они так нуждаются в вашей поддержке и похвале. Помните, даже если ребенок не сдаст тесты, это - не конец света. Это только один из этапов вашей жизни.