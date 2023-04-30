Навчальний рік 2023. Коли школярі підуть на літні канікули

До початку повномасштабної війни навчальний рік в Україні тривав у період з 1 вересня до 30 липня. Це закріплює Закон України "Про повну середню освіту".

Загалом навчальний рік у школярів має тривати 175 навчальних днів.

Проте через воєнний стан уряд вніс корективи. Постанова, ухвалена Кабміном, свідчить, що у 2023-у навчальний рік повинен закінчитися до 30 червня. Тривалість навчального року зменшена до 155 днів.

Проте зазначається, що терміни закінчення навчального року, а, отже, і початку літніх канікул визначають самі школи. Здебільшого у школах навчальний рік закінчується наприкінці травня, а для випускників 11 класів - у середині червня.

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити 12-річну програму навчання у школах з 2024 року.

Також Міністерство освіти та науки хоче скоротити кількість предметів у школах і пояснило, які дисципліни точно залишаться у програмі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.