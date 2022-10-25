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Навчальні заклади Київської області можуть відновити очний формат роботи: названо дату

Фото: навчальні заклади Київської області можуть відновити очний формат роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Київській області всі освітні заклади можуть відновити очне та змішане навчання вже з середи, 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОВА.

За даними відомства, рішення про можливість відновлення очного та змішаного формату навчання ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області.

"Ситуація в області дає змогу відновити освітній процес у стінах школи для кожного з учнів за наявності влаштованого укриття", - зазначають в ОВА.

Також там додали, що про будь-які зміни в організації навчального процесу поінформують додатково.

Зазначимо, у Київській області запровадили дистанційне навчання у школах до 21 жовтня. Таке рішення пов'язане з ракетними обстрілами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що осінні канікули в Києві у школярів розпочнуться 31 жовтня і продовжаться до 6 листопада.

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