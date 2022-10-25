Навчальні заклади Київської області можуть відновити очний формат роботи: названо дату

За даними відомства, рішення про можливість відновлення очного та змішаного формату навчання ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області.

"Ситуація в області дає змогу відновити освітній процес у стінах школи для кожного з учнів за наявності влаштованого укриття", - зазначають в ОВА.

Також там додали, що про будь-які зміни в організації навчального процесу поінформують додатково.