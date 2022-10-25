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Учебные заведения Киевской области могут возобновить очный формат работы: названа дата

Фото: учебные заведения Киевской области могут возобновить очный формат работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области все образовательные учреждения могут возобновить очное и смешанное обучение уже со среды, 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.

По данным ведомства, решение о возможности возобновления очного и смешанного формата обучения приняли в ходе заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области.

"Ситуация в области позволяет возобновить образовательный процесс в стенах школы для каждого из учащихся при наличии устроенного укрытия", - отмечают в ОВА.

Также там добавили, что про любые изменения в организации учебного процесса проинформируют дополнительно.

Отметим, в Киевской области ввели дистанционное обучение в школах до 21 октября. Такое решение связано с ракетными обстрелами.

Напомним, ранее стало известно, что осенние каникулы в Киеве у школьников начнутся 31 октября и продолжатся до 6 ноября.

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