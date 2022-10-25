Учебные заведения Киевской области могут возобновить очный формат работы: названа дата

По данным ведомства, решение о возможности возобновления очного и смешанного формата обучения приняли в ходе заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области.

"Ситуация в области позволяет возобновить образовательный процесс в стенах школы для каждого из учащихся при наличии устроенного укрытия", - отмечают в ОВА.

Также там добавили, что про любые изменения в организации учебного процесса проинформируют дополнительно.