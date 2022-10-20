Навантаження критичне. Хмельницький під загрозою відключення світла
Станом на вечір 20 жовтня через критичне навантаження Хмельницький опинився під загрозою аварійного відключення світла. Місцевим мешканцям слід терміново зменшити енергоспоживання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міської ради Хмельницького.
"Друзі, навантаження на енергосистему станом на 19:30 критичне. Можливі аварійні відключення електроенергії. Переконливо просимо терміново обмежити споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Мешканців Хмельницького просять зменшити споживання до 23:00 включно.
Нагадаємо, 20 жовтня в Україні запровадили тотальну економію електроенергії, щоб уникнути віялових відключень.
А в Полтаві, наприклад, уже вивели патрулі на вулиці та погрожують бізнесу примусово відключати світло за зовнішнє освітлення, що працює .
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