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Навантаження критичне. Хмельницький під загрозою відключення світла

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Хмельницький, Четвер 20 жовтня 2022 20:08
Навантаження критичне. Хмельницький під загрозою відключення світла Фото: у Хмельницькому критична ситуація зі світлом (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Станом на вечір 20 жовтня через критичне навантаження Хмельницький опинився під загрозою аварійного відключення світла. Місцевим мешканцям слід терміново зменшити енергоспоживання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міської ради Хмельницького.

"Друзі, навантаження на енергосистему станом на 19:30 критичне. Можливі аварійні відключення електроенергії. Переконливо просимо терміново обмежити споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Мешканців Хмельницького просять зменшити споживання до 23:00 включно.

Нагадаємо, 20 жовтня в Україні запровадили тотальну економію електроенергії, щоб уникнути віялових відключень.

А в Полтаві, наприклад, уже вивели патрулі на вулиці та погрожують бізнесу примусово відключати світло за зовнішнє освітлення, що працює .

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