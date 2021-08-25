Навальный впервые пообщался с прессой в колонии

В разговоре с журналистами Навальный сказал, что не исключает возможности своей смерти в российской тюрьме.

"Я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50% - либо убьют, либо не убьют", - отметил он.

Оппозиционер также рассказал, что находится под постоянным контролем, каждый его шаг снимают на камеру.

"Моя жизнь - это американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня оставляют в покое. А потом опять враг", - сказал Навальный.

Кроме того, оппозиционер посмеялся над тем, что российским спецслужбам не удалось его убить.

"Господи, да они даже проект "давайте убьем Навального" не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца", - добавил он.