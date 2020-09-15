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Навальный планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет, - NYT

Автор: Инна Собора

Российский оппозиционер Алексей Навальный поговорил с немецким прокурором о покушении на его жизнь и сказал, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет. Он полностью осведомлен о своем состоянии, и что с ним произошло.

Об этом заявил высокопоставленный сотрудник службы безопасности Германии, сообщает New York Times.

В беседе с прокурором Германии Навальный отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании дела с Германией.

"Он полностью осведомлен о своем состоянии, он полностью осведомлен о том, что произошло, и он полностью осведомлен о том, где находится", - сказал чиновник на условиях анонимности.

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Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию и продолжить свою деятельность.

"Он не собирается переезжать в Германию. Он хочет вернуться домой, в Россию, и он хочет продолжить свою миссию", - сказал собеседник издания. .

Ранее сообщалось, что Навальный, который находится на лечении в Германии, уже самостоятельно встает с койки.

Напомним, ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального веществом класса "Новичок". Сегодня об итогах французских исследований российскому президенту Владимиру Путину сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

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