Навального засуджено не за політичну діяльність, - Путін

Президент Російської Федерації заперечив, що опозиціонера Олексія Навального засудили за політичну діяльність. Володимир Путін звинуватив його у причетності до незаконних бізнес-проєктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг Ангели Меркель та Володимира Путіна.

"Що стосується фігуранта, про якого ви згадали, він засуджений не за свою політичну діяльність, а за кримінальне правопорушення щодо іноземних партнерів", - відзначив Путін.

За словами президента Росії, Навальний, нібито, причетний до бізнес-проєктів, які порушували закон.



"Нікому не слід прикриватися політичною діяльністю для здійснення бізнес-проєктів, тим більше з порушенням закону", - додав лідер РФ.