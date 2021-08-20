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Навального засуджено не за політичну діяльність, - Путін

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Москва, П'ятниця 20 серпня 2021 18:11
Навального засуджено не за політичну діяльність, - Путін Фото: Путін заперечив, що Навального засудили за його політичну діяльність (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерації заперечив, що опозиціонера Олексія Навального засудили за політичну діяльність. Володимир Путін звинуватив його у причетності до незаконних бізнес-проєктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг Ангели Меркель та Володимира Путіна.

"Що стосується фігуранта, про якого ви згадали, він засуджений не за свою політичну діяльність, а за кримінальне правопорушення щодо іноземних партнерів", - відзначив Путін.

За словами президента Росії, Навальний, нібито, причетний до бізнес-проєктів, які порушували закон.

"Нікому не слід прикриватися політичною діяльністю для здійснення бізнес-проєктів, тим більше з порушенням закону", - додав лідер РФ.

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Володимир Путін Навальний Російська Федерація
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