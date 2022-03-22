Навальному сегодня вынесут приговор еще по двум делам

Лефортовский районный суд Москвы на выездном заседании 22 марта вынесет приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делам о мошенничестве и неуважении к суду. Обвинение запросило для него 13 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону" .

Отметим, дело о мошенничестве касается того, что Навальный и руководство Фонда борьбы с коррупцией якобы использовали часть пожертвований в своих целях. Потерпевшими в данном деле признаны четыре человека.

По мнению оппозиционера, процесс явно сфабрикован, двое потерпевших являются подставными, а другие двое - запуганы, поскольку сами являются обвиняемыми в уголовных делах.

Кроме того, в рамках этого же судебного разбирательства рассматривалось обвинение в неуважении к суду во время прошлогоднего процесса о клевете Навального на ветерана.