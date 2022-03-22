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Навальному сегодня вынесут приговор еще по двум делам

Фото: российский оппозиционер Алексей Навальный (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Лефортовский районный суд Москвы на выездном заседании 22 марта вынесет приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делам о мошенничестве и неуважении к суду. Обвинение запросило для него 13 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Отметим, дело о мошенничестве касается того, что Навальный и руководство Фонда борьбы с коррупцией якобы использовали часть пожертвований в своих целях. Потерпевшими в данном деле признаны четыре человека.

По мнению оппозиционера, процесс явно сфабрикован, двое потерпевших являются подставными, а другие двое - запуганы, поскольку сами являются обвиняемыми в уголовных делах.

Кроме того, в рамках этого же судебного разбирательства рассматривалось обвинение в неуважении к суду во время прошлогоднего процесса о клевете Навального на ветерана.

Напомним, в январе российские власти внесли Навального в список террористов и экстремистов после того, как на него завели дело за якобы создания экстремистского сообщества.

Навальный находится в тюрьме с января 2021 года, когда вернулся в Россию после лечения в Германии от отравления химическим веществом "Новичок".

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Российская ФедерацияНавальный