RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Навальному сьогодні винесуть вирок ще по двох справах

Фото: російський опозиціонер Олексій Навальний (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Лефортовський районний суд Москви на виїзному засіданні 22 березня винесе вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному у справах про шахрайство і неповагу до суду. Звинувачення запросило для нього 13 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".

Зазначимо, справа про шахрайство стосується того, що Навальний і керівництво Фонду боротьби з корупцією нібито використали частину пожертвувань у своїх цілях. Потерпілими в даній справі визнані чотири особи.

На думку опозиціонера, процес явно сфабриковано, двоє потерпілих є підставними, а інші двоє - залякані, оскільки самі є обвинуваченими в кримінальних справах.

Крім того, в рамках цього ж судового розгляду розглядалося звинувачення в неповазі до суду під час минулорічного процесу про наклеп Навального на ветерана.

Нагадаємо, в січні російська влада внесла Навального в список терористів і екстремістів після того, як на нього завели справу за нібито створення екстремістського співтовариства.

Навальний перебуває у в'язниці з січня 2021 року, коли повернувся до Росії після лікування в Німеччині від отруєння хімічною речовиною "Новичок".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНавальний