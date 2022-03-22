Навальному сьогодні винесуть вирок ще по двох справах

Лефортовський районний суд Москви на виїзному засіданні 22 березня винесе вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному у справах про шахрайство і неповагу до суду. Звинувачення запросило для нього 13 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону" .

Зазначимо, справа про шахрайство стосується того, що Навальний і керівництво Фонду боротьби з корупцією нібито використали частину пожертвувань у своїх цілях. Потерпілими в даній справі визнані чотири особи.

На думку опозиціонера, процес явно сфабриковано, двоє потерпілих є підставними, а інші двоє - залякані, оскільки самі є обвинуваченими в кримінальних справах.

Крім того, в рамках цього ж судового розгляду розглядалося звинувачення в неповазі до суду під час минулорічного процесу про наклеп Навального на ветерана.