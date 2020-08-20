У Навального просят Кремль помочь с переводом на лечение за границу

У российского оппозиционного политика Алексея Навального просят Кремль о помощи в переводе на лечение в зарубежную клинику. Ранее в Кремле пообещали рассмотреть запрос, если он поступит.

Об этом в Twitter сообщила его лечащий врач Анастасия Васильева.

"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе", - сообщила она.

Васильева добавила, что главврач омской больницы скорой помощи № 1 отказывается предоставить выписку или эпикриз (суждение о состоянии больного и о диагнозе).

Отметим, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль окажет помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью.

Напомним, ранее сообщалось, что состояние Навального стабилизировалось.

Его госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на борту ему резко стало плохо; врачи местной больницы до сих пор не установили диагноз.

В то же время версия об отравлении пока не подтверждена.