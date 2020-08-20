У Навального просять Кремль допомогти з переведенням до лікарні за кордон

У російського опозиційного політика Олексія Навального просять Кремль про допомогу в переведенні на лікування до закордонної клініки. Раніше в Кремлі пообіцяли розглянути запит, якщо він надійде.

Про це в Twitter повідомила його лікуючий лікар Анастасія Васильєва.

"Ми офіційно відгукуємося на пропозицію і просимо сприяння у наданні медичної документації для переведення Навального до провідного токсикологічного центру в Європі", - повідомила вона.

Васильєва додала, що головлікар омської лікарні швидкої допомоги № 1 відмовляється надати виписку або епікриз (судження про стан хворого та про діагноз).

Зазначимо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пообіцяв, що Кремль надасть допомогу в евакуації Навального на лікування за кордон, якщо надійдуть звернення за такою допомогою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стан Навального стабілізувався.

Його госпіталізували після екстреної посадки літака в Омську, на борту йому різко стало погано; лікарі місцевої лікарні досі не встановили діагноз.

У той же час версія про отруєння поки не підтверджена.