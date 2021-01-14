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Навального объявили в России в розыск

Москва, Четверг 14 января 2021 03:27
Навального объявили в России в розыск
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Артур Родивилов

Оппозиционер Алексей Навальный объявлен в России в федеральный розыск. Федеральна служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявила, что он "уклоняется от контроля".

Об этом сообщает DW.

ФСИН отмечает, что в конце ноября в отношении Навального проводились "первоначальные розыскные действия", в ходе этих действий установить местонахождение Навального не удалось. Речь идет об уголовном деле "Ив Роше", по которому политика осудили на 3,5 года условно.

Mash также опубликовал уведомление, направленное Навальным во ФСИН о том, что он находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".

Адвокат Навального подтвердил информацию

Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы политика, подтвердил РБК, что того объявили в федеральный розыск. Кобзев предположил, что это "никак не отразится" на решении Навального вернуться в Россию. Адвокат уточнил в интервью "Новой газете", что Навального могут задержать по прибытии в РФ. Ранее в тот же день Навальный объявил, что отправится в Москву 17 января рейсом авиакомпании "Победа"

Навальный получил условный срок по делу "Ив Роше". В 2014 году его приговорили к 3,5 годам условно, хотя компания в процессе суда отказалась от претензий.

Напомним, в августе Навального отравили боевым ядом группы "Новичок". Ему стало плохо в самолете и его удалось спасти, поскольку пилот экстренно посадил самолет, оппозиционера госпитализировали в больницу Омска и спустя несколько дней вывезли на лечение в Берлин.

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