ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Навального могли отравить дважды, - The New York Times

Автор: Игорь Литвиненко

Немецкие эксперты заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить дважды. Он мог принять жидкость, куда было подмешано вещество типа "Новичок".

Самые читаемые новости

Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника в службе безопасности Германии, "Новичок" могли подмешать в чай, который перед вылетом в аэропорту Томска пил Навальный. При этом также яд был обнаружен на пластиковой бутылке с водой, которую, по словам помощников Навального, они взяли из номера отеля.

"Это может означать, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды", - сообщает издание.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где местные врачи не выявили следов отравления. Позже Навальный был эвакуирован в клинику Берлина, где немецкие эксперты подтвердили факт отравления веществом типа "Новичок". В сентябре Навального вывели из комы.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕС согласовал санкции за отравление Навального, а в списке будут 6 человек и 1 компания.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Навальныйотравление