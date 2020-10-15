Навального могли отруїти двічі, - The New York Times

Німецькі експерти заявили, що російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти двічі. Він міг прийняти рідину, куди було підмішано речовину типу "Новачок".

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією джерела в службі безпеки Німеччини, "Новачок" могли підмішати в чай, який перед вильотом в аеропорту Томська пив Навальний. При цьому також отрута була виявлена на пластиковій пляшці з водою, яку, за словами помічників Навального, вони взяли з номера готелю.

"Це може означати, що Навальний контактував з отрутою до прибуття в аеропорт або, можливо, він був отруєний двічі", - повідомляє видання.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню Омська, де місцеві лікарі не виявили слідів отруєння. Пізніше Навальний був евакуйований до клініки Берліна, де німецькі експерти підтвердили факт отруєння речовиною типу "Новачок". У вересні Навального вивели з коми.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС погодив санкції за отруєння Навального, а в списку будуть 6 осіб та 1 компанія.