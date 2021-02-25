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Навального этапировали из СИЗО

Автор: РБК-Украина

Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали из московского следственного изолятора "Матросская тишина". На данный момент неизвестно, куда именно.

Об этом в Twitter сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России", - отметил он.

В то же время адвокат Ольга Михайлова подчеркнула, что защите Навального не сообщили, в какое исправительное учреждение его отправили.

"Нам сообщили, что Навальный убыл из СИЗО, но в каком направлении, отказались сообщать. Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам", - добавила она.

Отметим, после возвращения Навального в Россию ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно приговору, он должен провести почти три года в колонии. Международное сообщество настаивает на немедленном освобождении оппозиционера.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация США может ввести новые санкции против России из-за отравления Навального. При этом Вашингтон будет координировать ограничения с европейскими союзниками.

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