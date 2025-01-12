Погода різко змінюватиметься. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Погода на новому робочому тижні постійно змінюватиметься. Якщо в першій половині буде сухо і сонячно, то до його кінця "навалить" снігу і дощів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
У понеділок, 13 січня, в Україні буде без опадів. При цьому вночі очікуються морози. У деяких регіонах вони будуть ледь відчутними, до -1, а в інших - до -3, -4 градусів.
Удень теж не варто чекати "теплових стрибків", буде холодно. Удень імовірні невеликі "мінуси" в західних, центральних, північних регіонах та на Харківщині в межах -1...+1. А максимально тепло буде в Криму, до +4.
Тепло вдень буде і в Донецькій області, до +3 градусів. У Києві без опадів, вночі -2...-4, вдень - +1....-1.
Погода в Україні 13 січня (meteo.gov.ua)
У вівторок, 14 січня, сухо буде по всій території України за винятком Сумської та Чернігівської областей, де вдень імовірний невеликий мокрий сніг.
Уночі температура опуститься ще нижче. Найхолодніше буде в північних і західних областях (до -6 градусів) і в Києві, де градуси вночі знизяться до рекордних за останній час -7! градусів.
Вдень найхолодніше буде в Луганській області, до -2. А найтепліше вдень буде, зокрема, на півдні, у Запорізькій, Дніпропетровській областях, до +2 градусів.
У Києві опадів не буде, вночі, як уже зазначалося вище, буде до -7, удень температура триматиметься в межах -1...+1 градусів.
Погода в Україні 14 січня (meteo.gov.ua)
У середу, 15 січня, в Україну зайдуть опади. Дощі з мокрим снігом накриють практично всю територію країни, за винятком Донецької, Луганської та Харківської областей. На півдні обійдеться без снігу, але з дощами.
Незважаючи на опади, вночі буде тепліше, ніж 14 січня, температура максимально опуститься до -4 градусів. "Мінуси" проскочать удень на заході, а найхолодніше вдень буде на Закарпатті - у межах -1....-3.
Вдень максимально прогріється до +3 градусів. Причому на півдні вдень буде холодніше, ніж, наприклад, у Донецькій області. У Києві пройде мокрий сніг, вночі до -3, вдень - до +2 градусів.
Погода в Україні 15 січня (meteo.gov.ua)
У четвер, 16 січня, в Україні очікуються дощі практично по всій території. Буде холодно, максимально до +3 градусів, навіть у Криму до +2. У частині областей, і вдень, і вночі очікується в межах -1...+1. У Києві буде невеликий дощ, вночі до -3, вдень у межах 0...+2 градусів.
У п'ятницю, 17 січня, погода буде аналогічною. Щоправда, на сході та в Харківській області до дощу додасться ще й сніг. Максимально в Криму, до +5, на решті території максимально до +3. У Києві дощ, і вдень, і вночі в межах 0...+2.
Погода в Україні 16-17 січня (meteo.gov.ua)
У четвер, 2 січня на півночі Японії випав сильний сніг, найбільше постраждали префектури Хоккайдо, Аоморі, Ямаґата та Нііґата. Відмічалися снігові покриви товщиною 20-30 см за 24 години, а в окремих місцях поблизу міста Аоморі - більше 30 см.
Снігопад був спричинений холодною повітряною масою, що рухалася з північного заходу через порівняно теплі води Японського моря. Це спричинило підвищення температури на низьких рівнях атмосфери, що, у свою чергу, призвело до вертикальних рухів повітря та розвитку конвективних хмар.
На підйом повітря також сприяли гористі території на півночі Японії.
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