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Навʼязаний депутатами імпорт струму з РФ перед війною підривав українську енергетику, - експерт

П'ятниця 21 червня 2024 13:21
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Навʼязаний депутатами імпорт струму з РФ перед війною підривав українську енергетику, - експерт Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Імпорт електричної енергії з росії та білорусі перед повномасштабним вторгненням, який був штучно нав'язаний та пролобійований групою депутатів, підривав фінансове становище української енергетики і зупинив будівництво нових електростанцій.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Якраз у цей період, 2020-2021 роки, заборгованість, у тому числі й через цей недолугий імпорт. Тобто, практично це була одна з причин, імпорт електричної енергії, який спровокував кризу боргів і знизив привабливість інвестицій у децентралізовану генерацію", - заявив Омельченко.

Непотрібний країні імпорт струму з росії збивав ціни на внутрішньому ринку і щоби українські енергетичні компанії залишилися без коштів для розвитку.

"В результаті, щоб не було в нашої генерації коштів на ремонти, на відновлення, на будівництво нових електростанцій відновлюваних джерел енергії", - зазначив експерт.

Нагадаємо, одним з лобістом російського імпорту був депутат Андрій Жупанин, який виступив автором скандального закону, що зняв багаторічну заборону на імпорт струму з росії перед самісіньким вторгненням.

Раніше повідомлялось, що нардеп Жупанин є основним критиком завершення будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС, яка має завершитись за 2,5-4 роки і дати Україні додатково 2,2 ГВт потужності.

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