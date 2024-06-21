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Навязанный депутатами импорт тока из России перед войной взрывал украинскую энергетику, - эксперт

Пятница 21 июня 2024 13:21
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Навязанный депутатами импорт тока из России перед войной взрывал украинскую энергетику, - эксперт Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Импорт электрической энергии из России и Беларуси перед полномасштабным вторжением, искусственно навязанным и пролоббированным группой депутатов, взрывал финансовое положение украинской энергетики и остановил строительство новых электростанций.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Как раз в этот период, 2020-2021 годы, задолженность, в том числе и из-за этого непутевого импорта. То есть, практически это была одна из причин, импорт электрической энергии, спровоцировавший кризис долгов и снизивший привлекательность инвестиций в децентрализованную генерацию", - заявил Омельченко.

Ненужный стране импорт тока из России сбивал цены на внутреннем рынке и чтобы украинские энергетические компании остались без средств для развития.

"В результате, чтобы не было у нашей генерации средств на ремонты, на восстановление, на строительство новых электростанций возобновляемых источников энергии", - отметил эксперт.

Напомним, одним из лоббистом российского импорта был депутат Андрей Жупанин, выступивший автором скандального закона, снявшего многолетний запрет на импорт тока из России перед самым вторжением.

Ранее сообщалось, что нардеп Жупанин является основным критиком завершения строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС, которая должна завершиться за 2,5-4 года и предоставить Украине дополнительно 2,2 ГВт мощности.

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