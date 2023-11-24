Науседу попросили позбавити громадянства Литви балерину Лієпу за підтримку Путіна

Президента Гітанаса Науседу просять позбавити громадянства балерину Ілзе Лієпу за публічну підтримку російського диктатора Володимира Путіна та агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Литви .

За оцінкою відповідальних установ Литви, Лієпа своїми діями та публічними заявами загрожує інтересам безпеки Литовської Республіки та публічно висловлює підтримку державі-агресору - Російській Федерації.

Зазначається, що Лієпа, заперечуючи і публічно виправдовуючи війну, яку РФ веде проти України, відкрито засуджує країни Балтії за їхню політику, що не відповідає інтересам кремлівського режиму.

Таким чином, Лієпа висловлює очевидну підтримку міжнародних злочинів, скоєних Російською Федерацією, і агресивної зовнішньої політики, що становить загрозу національній безпеці Литви.

Громадянство Литовської Республіки Лієпі було надано у винятковому порядку 2000 року. Тому Науседу просять ухвалити рішення про позбавлення Ілзе Лієпи громадянства Литовської Республіки.

Що цьому передувало

В інтерв'ю популярному російському YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" Лієпа, яка має як литовське, так і російське громадянство, засудила країни Балтії за їхню поведінку і підтримала війну проти України.

"У мене немає жодних сумнівів у тому, про що говорить наш президент. Хоча якраз з того боку кажуть, що ми обдурені, і що Кремль затуманив нам мізки. Але це вже справа кожного і вибір кожного. Мені здається, що це якраз зараз нарешті всі прекрасно і точно розуміємо, що це протистояння наших смислів, наших глибинних цінностей. На жаль, Україна стала розмінною монетою, але в нас немає іншого виходу", - цинічно сказала балерина.

У Литві вже позбавляли громадянства за зв'язки з Росією

Фігуристку Маргариту Дроб'язко у вересні позбавили литовського громадянства. Причиною цього стали її зв'язки з Росією.

До цього Комісія з питань громадянства рекомендувала президенту позбавити Дроб'язко громадянства.