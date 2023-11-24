Науседу попросили лишить гражданства Литвы балерину Лиепу за поддержку Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Литвы .

По оценке ответственных учреждений Литвы, Лиепа своими действиями и публичными заявлениями угрожает интересам безопасности Литовской Республики и публично выражает поддержку государству-агрессору - Российской Федерации.

Отмечается, что Лиепа, отрицая и публично оправдывая войну, которую РФ ведет против Украины, открыто осуждает страны Балтии за их политику, которая не соответствует интересам кремлевского режима.

Таким образом, Лиепа выражает очевидную поддержку международных преступлений, совершенных Российской Федерацией, и агрессивной внешней политики, представляющей угрозу национальной безопасности Литвы.

Гражданство Литовской Республики Лиепе было предоставлено в исключительном порядке в 2000 году. Поэтому Науседу просят принять решение о лишении Илзе Лиепы гражданства Литовской Республики.

Что этому предшествовало

В интервью популярному российскому YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" Лиепа, которая имеет как литовское, так и российское гражданство, осудила страны Балтии за их поведение и поддержала войну против Украины.

"У меня нет никаких сомнений в том, о чем говорит наш президент. Хотя как раз с той стороны говорят, что мы обмануты, и что Кремль затуманил нам мозги. Но это уже дело каждого и выбор каждого. Мне кажется, что это как раз сейчас наконец-то все прекрасно и точно понимаем, что это противостояние наших смыслов, наших глубинных ценностей. К сожалению, Украина стала разменной монетой, но у нас нет другого выхода", - цинично сказала балерина.

В Литве уже лишали гражданства за связи с Россией

Фигуристку Маргариту Дробязко в сентябре лишили литовского гражданства. Причиной этого стали ее связи с Россией.

До этого Комиссия по вопросам гражданства рекомендовала президенту лишить Дробязко гражданства.