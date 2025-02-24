Науседа закликав надати Україні сучасне озброєння та далекобійну ударну спроможність

Україну необхідно забезпечити підтримкою та сучасним озброєнням. Також необхідно зняти обмеження із застосування цієї зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседу під час пленарного засідання "Підтримуй Україну".
За його словами, події останнього часу приносять лише занепокоєння, аніж чіткість. Однак необхідно не розчаровуватись, а шукати способи, як можна діяти у подібній ситуації.
"Я хотів би викласти свої пропозиції для всіх лідерів країн, які підтримують Україну. По-перше, ми маємо невідкладно забезпечити підтримку України сучасним озброєнням відповідно до потреб, зокрема, системами ППО та спроможностями завдавати удари великої дальності", - сказав Науседа.
Він також вважає, що необхідно переконатися, що немає жодних обмежень на застосування цієї зброї.
"Литва забезпечить додаткові системи допомоги. Як ми домовлялися далі, ми повинні інвестувати у військову промисловість і військово-промисловий комплекс України і ми маємо робити більше", - розповів він.
На його думку, необхідно забезпечувати спільне виробництво з Україною, адже технологічний потенціал України є надзвичайно великим. Адже це зможе надати додаткову можливість військовій спроможності, зокрема у сфері подальшого збільшення військового виробництва.
"Ми маємо розширити програми підготовки для ЗСУ, ми маємо посилити їх військову готовність, бойову ефективність, подальшу інтеграцію з силами НАТО", - підкреслив він.
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