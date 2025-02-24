Науседа закликав надати Україні сучасне озброєння та далекобійну ударну спроможність

За його словами, події останнього часу приносять лише занепокоєння, аніж чіткість. Однак необхідно не розчаровуватись, а шукати способи, як можна діяти у подібній ситуації.

"Я хотів би викласти свої пропозиції для всіх лідерів країн, які підтримують Україну. По-перше, ми маємо невідкладно забезпечити підтримку України сучасним озброєнням відповідно до потреб, зокрема, системами ППО та спроможностями завдавати удари великої дальності", - сказав Науседа.

Він також вважає, що необхідно переконатися, що немає жодних обмежень на застосування цієї зброї.

"Литва забезпечить додаткові системи допомоги. Як ми домовлялися далі, ми повинні інвестувати у військову промисловість і військово-промисловий комплекс України і ми маємо робити більше", - розповів він.

На його думку, необхідно забезпечувати спільне виробництво з Україною, адже технологічний потенціал України є надзвичайно великим. Адже це зможе надати додаткову можливість військовій спроможності, зокрема у сфері подальшого збільшення військового виробництва.

"Ми маємо розширити програми підготовки для ЗСУ, ми маємо посилити їх військову готовність, бойову ефективність, подальшу інтеграцію з силами НАТО", - підкреслив він.

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, здійснивши атаки з різних напрямків – з півночі, сходу та півдня. Тоді росіяни завдали масованих ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах.

Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан, а українські сили оборони негайно розпочали спротив.

Сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення, до Києва прибули світові лідери та керівництво ЄС. У столиці відбудеться зустріч, на якій обговорять безпеку та підтримку України.