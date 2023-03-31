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Науседа про Бучу: наш обов'язок - зробити все можливе для притягнення до відповідальності винних

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Світова спільнота має зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності російських чиновників і воєначальників за трагедію в Бучі.

Про це заявив глава Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Адміністрації президента Литви.

"Рік тому звістка про трагічні події в Бучі, Ірпені та інших містах Київської області глибоко вразила людей. Думаю, ніхто з нас не міг уявити, що такі звірячі злочини можуть відбуватися на європейській землі. І все ж нам довелося стати свідками цих чотирьох тижнів терору, кровопролиття і руйнувань", - заявив він під час засідання саміту в Бучі.

Науседа наголосив, що жорстоке насильство принесло людям невимовні страждання, численні шрами ніколи не загояться, а ті, хто вижив, і вбиті, заслуговують на правосуддя.

"Наш обов'язок - зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності винних, а також російських посадових осіб і воєначальників. Тому Литва повністю підтримує розслідування, розпочате прокурором Міжнародного кримінального суду", - сказав президент Литви.

Він додав, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна - це ясний знак того, що ніхто не уникне правосуддя і не залишиться безкарним.

"З огляду на те, що депортація дітей - лише один із численних злочинів Росії в Україні, міжнародне співтовариство має зробити ще один важливий крок. Щоб забезпечити повну відповідальність, нам необхідна правова оцінка злочину агресії проти України. Тому я закликаю вас підтримати створення спецтрибуналу. Я не сумніваюся, що російські лідери та їхні спільники будуть притягнуті до відповідальності", - сказав Науседа.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що трагедія в Бучі була частиною більшого плану Кремля зі знищення українців.

Додамо, що прем'єри Словаччини Едуард Ґеґер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрій Пленкович прибули до України, щоб взяти участь у саміті з нагоди деокупації Бучі.

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ЛитваВійна Росії проти УкраїниГітанас Науседа