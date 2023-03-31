Науседа о Буче: наш долг - сделать все возможное для привлечения к ответственности виновных

"Год назад известие о трагических событиях в Буче, Ирпене и других городах Киевской области глубоко потрясло людей. Думаю, никто из нас не мог представить, что такие зверские преступления могут совершаться на европейской земле. И все же нам пришлось стать свидетелями этих четырех недель террора, кровопролития и разрушений", - заявил он во время заседания саммита в Буче.

Науседа подчеркнул, что жестокое насилие принесло людям невыразимые страдания, многочисленные шрамы никогда не заживут, а и выжившие, и убитые заслуживают правосудия.

"Наш долг - сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных, а также российских должностных лиц и военачальников. Поэтому Литва полностью поддерживает расследование, начатое прокурором Международного уголовного суда", - сказал президент Литвы.

Он добавил, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина - это ясный знак того, что никто не избежит правосудия и не останется безнаказанным.

"Учитывая, что депортация детей - лишь одно из многочисленных преступлений России в Украине, международное сообщество должно сделать еще один важный шаг. Чтобы обеспечить полную ответственность, нам необходима правовая оценка преступления агрессии против Украины. Поэтому я призываю вас поддержать создание спецтрибунала. Я не сомневаюсь, что российские лидеры и их сообщники будут привлечены к ответственности", - сказал Науседа.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что трагедия в Буче была частью большего плана Кремля по уничтожению украинцев.

Добавим, что премьеры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину, чтобы принять участие в саммите по случаю деоккупации Бучи.

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