RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Науседа о Буче: наш долг - сделать все возможное для привлечения к ответственности виновных

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности российских чиновников и военачальников за трагедию в Буче.

Об этом заявил глава Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Литвы.

"Год назад известие о трагических событиях в Буче, Ирпене и других городах Киевской области глубоко потрясло людей. Думаю, никто из нас не мог представить, что такие зверские преступления могут совершаться на европейской земле. И все же нам пришлось стать свидетелями этих четырех недель террора, кровопролития и разрушений", - заявил он во время заседания саммита в Буче.

Науседа подчеркнул, что жестокое насилие принесло людям невыразимые страдания, многочисленные шрамы никогда не заживут, а и выжившие, и убитые заслуживают правосудия.

"Наш долг - сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных, а также российских должностных лиц и военачальников. Поэтому Литва полностью поддерживает расследование, начатое прокурором Международного уголовного суда", - сказал президент Литвы.

Он добавил, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина - это ясный знак того, что никто не избежит правосудия и не останется безнаказанным.

"Учитывая, что депортация детей - лишь одно из многочисленных преступлений России в Украине, международное сообщество должно сделать еще один важный шаг. Чтобы обеспечить полную ответственность, нам необходима правовая оценка преступления агрессии против Украины. Поэтому я призываю вас поддержать создание спецтрибунала. Я не сомневаюсь, что российские лидеры и их сообщники будут привлечены к ответственности", - сказал Науседа.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что трагедия в Буче была частью большего плана Кремля по уничтожению украинцев.

Добавим, что премьеры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину, чтобы принять участие в саммите по случаю деоккупации Бучи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваВойна России против УкраиныГитанас Науседа