НАУ звинуватили у порушенні прав студентів через тест з англійської мови: про що йдеться

Громадська організація "Червоний Губер" подала скаргу до Міністерства освіти і науки України через обов’язкове тестування студентів Національного авіаційного університету на знання англійської мови. ГО вважає, що це порушує права студентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. ректора НАУ Ксенію Семенову.
Вона оприлюднила лист від МОН, у якому університет просить відповісти ГО "Червоний Губер" щодо порушення прав студентів.
Фото: лист до НАУ від МОН (t.me semenovatut)
Семенова пояснила, що знання англійської є критичним для інженерної освіти, міжнародної мобільності та співпраці з іноземними викладачами.
Вона зазначила, що тестування не передбачає оцінювання, а лише визначає рівень знань студентів, щоб їх можна було поділити на відповідні групи. Семенова нагадала, що подібні практики вже застосовують у Київській школі економіки та НаУКМА.
"ГО "Червоний Губер" вважає, що це порушує права студентів. Чесно кажучи, частина студентів НАУ теж не задоволені. Є люди, які сюди вступали, щоб отримати диплом, а не вчитися. ЧГ (ГО "Червоний Губер, - ред.) пише про це грандіозне порушення злобний лист в МОН. МОН просить нас на це відповісти. Звісно, моїй команді більш нема чим зайнятись. Тому відповідь на цей запит напише чат-GPT", - заявила Семенова.
Вона нагадала, що не звертала увагу на членів організації, які протестували проти призначення її на посаду голови комісії з реорганізації.
За її словами, на цій посаді вона змогла ефективно боротися із корупційними схемами її попередників.
"Але маразм ЧГ (ГО "Червоний Губер, - ред.) вже переходить межі. Це просто, щоб ви розуміли, що таке "Червоний Губер" і що не всі освітні ГО однаково корисні", - додала вона.
Ця громадська організація була на початку ініціативою студентів КНУ імені Тараса Шевченка. Її членами є студенти вишу, активісти, які виступають проти корупції у закладі. Згодом ГО почала набирати масштаби та студенти інших ВНЗ почали до неї долучатися з метою захистити свої права.
Відомо, що єдиною публічною особою, яка представляє ГО є її засновник - Володимир Ксєніч. Він раніше пояснював, що інші члени організації хочуть залишитися інкогніто, оскільки побоюються відрахування за відстоювання своїх прав або боротьбу із корупцією.
Після того, як було звільнено з посади ректора НАУ скандального Максима Луцького, у жовтні 2023-го український уряд заявив про реорганізацію НАУ. Вона мала на меті не лише зміни підходів до управління в університеті, а також і модернізацію процесу виборів ректора та запровадження наглядової ради.
Того ж місяця в.о. ректора став Володимир Шульга, однак вже 10 квітня 2024 року на посаду було призначено Ксенію Семенову. До цього вона пів року працювала на посаді в.о. проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку. Вона стала першою жінкою, яка очолила НАУ.
Однак громадськість розділилася на тих, хто підтримав її призначення і тих, хто почав його критикувати. Семенової нарікали в основному на її молодий вік, відсутність наукового ступеня та нібито брак менеджерського досвіду.
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