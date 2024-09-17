НАУ обвинили в нарушении прав студентов из-за теста по английскому языку: о чем идет речь

Она обнародовала письмо от МОН, в котором университет просит ответить ОО "Красный Губер" касательно нарушения прав студентов.





Фото: письмо НАУ от МОН (t.me semenovatut)

Семенова объяснила, что знание английского является критическим для инженерного образования, международной мобильности и сотрудничества с иностранными преподавателями.

Она отметила, что тестирование не предполагает оценки, а лишь определяет уровень знаний студентов, чтобы их можно было разделить на соответствующие группы. Семенова напомнила, что подобные практики уже применяются в Киевской школе экономики и НаУКМА.

"ОО "Красный Губер" считает, что это нарушает права студентов. Честно говоря, часть студентов НАУ тоже не удовлетворены. Есть люди, которые сюда поступали, чтобы получить диплом, а не учиться. ЧГ (ОО "Красный Губер, - ред.) пишет об этом грандиозном нарушении злобное письмо в МОН. МОН просит нас ответить. Конечно, моей команде больше нечем заняться. Потому ответ на этот запрос напишет чат-GPT", - заявила Семенова.

Она напомнила, что не обращала внимания на членов организации, протестовавших против ее назначения на должность главы комиссии по реорганизации.

По ее словам, в этой должности она смогла эффективно бороться с коррупционными схемами ее предшественников.

"Но маразм ЧГ (ОО "Красный Губер, - ред.) уже переходит границы. Это просто, чтобы вы понимали, что такое "Красный Губер" и что не все образовательные ГО одинаково полезны", - добавила она.

ОО "Красный Губер"

Эта общественная организация была в начале инициативой студентов КНУ имени Тараса Шевченко. Ее членами являются студенты вуза, активисты, выступающие против коррупции в заведении. Впоследствии ОО начала набирать масштабы и студенты других вузов начали присоединяться к ней с целью защитить свои права.

Известно, что единственным публичным лицом, представляющим ОО, является его основатель - Владимир Ксенич. Он ранее объяснял, что другие члены организации хотят остаться инкогнито, поскольку опасаются отчисления за отстаивание своих прав или борьбу с коррупцией.

Скандал с назначением Семеновой на должность главы комиссии по реорганизации в НАУ

После того как был уволен с должности ректора НАУ скандальный Максим Луцкий, в октябре 2023-го украинское правительство заявило о реорганизации НАУ. Она была нацелена не только на изменение подходов к управлению в университете, а также на модернизацию процесса выборов ректора и введение наблюдательного совета.

В том же месяце и.о. ректора стал Владимир Шульга, однако уже 10 апреля 2024 года на должность была назначена Ксения Семенова. До этого она пол года работала в должности и.о. проректора по научной работе и инновационному развитию. Она стала первой женщиной, возглавившей НАУ.

Однако общественность разделилась на тех, кто поддержал ее назначение и начавших его критиковать. Семеновой сетовали в основном на ее молодой возраст, отсутствие ученой степени и якобы нехватку менеджерского опыта.