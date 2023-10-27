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У НАУ призначили виконувача обов'язків ректора

П'ятниця 27 жовтня 2023 17:04
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У НАУ призначили виконувача обов'язків ректора Фото: виконувач обов'язків ректора НАУ Володимир Шульга (facebook.com/shulga.vp)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий призначив голову комісії з реорганізації Національного авіаційного університету Володимира Шульгу виконувачем обов’язків ректора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ, який розмістили на сайті НАУ.

Зазначається, що Шульгу призначили виконувачем обов’язків ректора до завершення реорганізації університету, але не довше ніж до 25 квітня 2024 року.

Додамо, що до призначення на посаду Шульга очолював комісію з реорганізації НАУ. Він також є доктором історичних наук та старший дослідником.

У НАУ призначили виконувача обов'язків ректора

Шульга з 2015 по 2018 рік був проректором НАУ. З 2019 року і до жовтня 2023 року - проректором Харківського національного університету внутрішніх справ.

Окрім того, у 2012-му він став народним депутатом у Верховній Раді від партії ВО "Батьківщина", а 2014 році декілька місяців очолював Сумську ОДА.

Реорганізація НАУ

Про реорганізацію університету почали говорити наприкінці вересня через низку проблем в навчальному закладі. Зокрема, керівництво НАУ звинувачують у тому, що у виші не змогли розробити жодного дрона з початку повномасштабної війни.

Так, Кабмін підтримав пропозицію щодо розділення НАУ на Державний університет "Київський авіаційний інститут" і Українську державну льотну академію у Кропивницькому.

Заклади мають стати ключовими центрами розвитку авіаційної галузі в Україні щодо підготовки пілотів, розробки нових дизайнів і введення в експлуатацію інноваційних дронів.

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