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В НАУ назначили исполняющего обязанности ректора

Пятница 27 октября 2023 17:04
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В НАУ назначили исполняющего обязанности ректора Фото: исполняющий обязанности ректора НАУ Владимир Шульга (facebook.com/shulga.vp)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр образования и науки Оксен Лесной назначил главу комиссии по реорганизации Национального авиационного университета Владимира Шульгу исполняющим обязанности ректора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ, размещенный на сайте НАУ.

Отмечается, что Шульгу назначили исполняющим обязанности ректора до завершения реорганизации университета, но не дольше 25 апреля 2024 года.

До назначения на должность Шульга возглавлял комиссию по реорганизации НАУ. Он также является доктором исторических наук и старшим исследователем.

В НАУ назначили исполняющего обязанности ректора

Шульга с 2015 по 2018 год был проректором НАУ. С 2019 года по октябрь 2023 года - проректором Харьковского национального университета внутренних дел.

Кроме того, в 2012 он стал народным депутатом в Верховной Раде от партии ВО "Батькивщина", а в 2014 году несколько месяцев возглавлял Сумскую ОГА.

Реорганизация НАУ

О реорганизации университета начали говорить в конце сентября из-за ряда проблем в учебном заведении. В частности, руководство НАУ обвиняют в том, что в вузе не смогли разработать ни одного дрона с начала полномасштабной войны.

Так, Кабмин поддержал предложение разделить НАУ на Государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинскую государственную летную академию в Кропивницком.

Заведения должны стать ключевыми центрами развития авиационной отрасли в Украине по подготовке пилотов, разработке новых дизайнов и вводу в эксплуатацию инновационных дронов.

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