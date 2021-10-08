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В НАУ обещают превратить вуз на "университет будущего"

Автор: Наталия Гурковская

Ректор Национального авиационного университету (НАУ) Максим Луцкий пообещал превратить вуз на "университет будущего" за счет средств инвесторов и бизнеса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление ректора на заседании Комитета образования и науки Верховной рады.

По словам Луцкого, представители науки, бизнеса и государства должны объединиться, чтобы превратить НАУ в современное инновационное учебное заведение мирового уровня.

По данным МОН, он занимает 4-е место по результатам вступительной кампании 2021 года. Университет готовит высококвалифицированных специалистов, которые успешно работают как в Украине, так и в мире.

Во время заседания отмечалось, что, чтобы иметь возможность конкурировать с ведущими учебными заведениями мира, он нуждается в обновлении учебных программ и материальной базы - корпусов, общежитий, спортивной инфраструктуры, пищевого блока.

По его словам, на ремонтные работы на территории НАУ необходимо около миллиарда гривен, и он не ждет их от государства.

Ректор НАУ также рассказал, что университет совместно с представителями бизнеса разрабатывает программу трансформации, которая предусматривает реконструкцию корпусов и строительство новых, создание современного кампуса и коливингов для преподавателей и студентов, обновление технического оснащения, спортивного стадиона, пищевого блока. Программу обещают представить через несколько месяцев.

Как сообщалось, ранее в Национальном авиационном университете приняли правила о внешнем виде участников образовательного процесса. Такой дресс-код для студентов предполагает ряд запретов и рекомендаций, что вызвало критику и оживленные дискуссии в сети.

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НАУ