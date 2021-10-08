У НАУ обіцяють перетворити внз на "університет майбутнього"

За словами Луцького, представники науки, бізнесу і держави повинні об'єднатися, щоб перетворити НАУ в сучасний інноваційний навчальний заклад світового рівня.

За даними МОН, він займає 4-е місце за результатами вступної кампанії 2021 року. Університет готує висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють як в Україні, так і у світі.

Під час засідання зазначалось, що, щоб мати можливість конкурувати з провідними навчальними закладами світу, він потребує оновлення навчальних програм та матеріальної бази - корпусів, гуртожитків, спортивної інфраструктури, харчового блоку.

За його словами, на ремонтні роботи на території НАУ необхідно близько млрд грн, і він не чекає їх від держави.

Ректор НАУ також розповів, що університет спільно з представниками бізнесу розробляє програму трансформації, яка передбачає реконструкцію корпусів і будівництво нових, створення сучасного кампуса і колівінгов для викладачів і студентів, оновлення технічного оснащення, спортивного стадіону, харчового блоку. Програму обіцяють представити через кілька місяців.