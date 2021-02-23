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Натянули новую маску: "каналы Медведчука" создали новый медиахолдинг

Автор: Дмитрий Левицкий

Каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne создали новую компанию под названием Медиахолдинг "Новости", чтобы обойти санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны. Новый медиахолдинг создали 100 граждан.

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Запрещенная "тройка Медведчука", называвшая себя "Медиахолдинг "Новости" натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием", - заявил Ткаченко.

Как рассказал министр, компанию зарегистрировали 18 февраля, через две недели после наложения санкций. Уставный капитал медиахолдинга 100 гривен - каждый из соучредителей компании "скинулся" по 1 гривне.

"Похоже на то, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ООО за 100 гривен не делай - суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их деятельности", - написал он.

Согласно данным сервиса YouControl, Тараса Козака, который является владельцем телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne среди соучредителей нового медиахолдинга нет. Руководит новой компанией Виктор Фролов.

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne и их владельца Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Кроме того, на прошлой неделе СНБО решил ввести санкции против Медведчука, его жены и еще ряда граждан.

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Новости Украины Виктор МедведчуктелеканалыАлександр ТкаченкоСанкции
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