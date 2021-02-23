Натягнули нову маску: "канали Медведчука" створили новий медіахолдинг

"Заборонена "трійка Медведчука", що називала себе "Медіахолдинг "Новини" натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою", - заявив Ткаченко.

Як розповів міністр, компанію зареєстрували 18 лютого, через два тижні після накладення санкцій. Статутний капітал медіахолдингу 100 гривень - кожен зі співзасновників компанії "скинувся" по 1 гривні.

"Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби - суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої діяльності", - написав він.

Згідно з даними сервісу YouControl, Тараса Козака, який є власником каналів "112 Україна", ZIK та NewsOne серед співзасновників нового медіахолдингу немає. Керує новою компанією Віктор Фролов.