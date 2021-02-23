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Натягнули нову маску: "канали Медведчука" створили новий медіахолдинг

Автор: Дмитро Левицький

Канали "112 Україна", ZIK та NewsOne створили нову компанію під назвою Медіахолдинг "Новини", щоб обійти санкції, запроваджені Радою нацбезпеки і оборони. Новий медіахолдинг створили 100 громадян.

Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

"Заборонена "трійка Медведчука", що називала себе "Медіахолдинг "Новини" натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою", - заявив Ткаченко.

Як розповів міністр, компанію зареєстрували 18 лютого, через два тижні після накладення санкцій. Статутний капітал медіахолдингу 100 гривень - кожен зі співзасновників компанії "скинувся" по 1 гривні.

"Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби - суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої діяльності", - написав він.

Згідно з даними сервісу YouControl, Тараса Козака, який є власником каналів "112 Україна", ZIK та NewsOne серед співзасновників нового медіахолдингу немає. Керує новою компанією Віктор Фролов.

Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти каналів "112 Україна", ZIK та NewsOne та їх власника Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

Крім того, минулого тижня РНБО вирішила запровадити санкції проти Медведчука, його дружини та ще низки громадян.

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Новини України Віктор МедведчуктелеканалыОлександр ТкаченкоСанкції
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