Натякає на ATACMS. Блінкен заявив, що Україна сама обирає цілі для атак

Блінкен прокоментував можливу передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Його запитали, чи побоюються США ударів американськими ракетами по території РФ.

"Будь-яка система, яка обговорюється для можливого передання Україні, аналізується Вашингтоном. Коли справа доходить до застосування переданих озброєнь, то українські сили самі обирають цілі. Їм доведеться ухвалити рішення про те, що може бути найефективнішим у роботі з відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності", - сказав він.

При цьому держсекретар наголосив, що США не допускають використання їхніх систем озброєння за межами України, але рішення залишається за українцями. Блінкен не назвав остаточної причини зволікання у питання передачі ATACMS.

"При передачі кожної системи озброєння Україні береться до уваги низка факторів. Українці повинні вміти їх ефективно використовувати. Також нові складні системи вимагають обслуговування, і, звичайно, ми цим займаємося. ЗСУ повинні вміти їх підтримувати, а це не відбувається автоматично. І потім вони повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має сенс для допомоги Україні в досягненні її цілей", - підкреслив дипломат.

ATACMS для України

Останнім часом західні ЗМІ повідомляють, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS зрушило з мертвої точки. Reuters писало, що адміністрація Джо Байдена близька до ухвалення рішення про схвалення передачі Україні ракет великої дальності.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що обговорення щодо ATACMS просуваються, але при цьому не повідомив подробиці.

А видання The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних офіційних осіб, писало, що передачу таких ракет можуть схвалити вже цієї осені.

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