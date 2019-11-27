Нацстратегия по правам человека требует существенного пересмотра, - комитет Рады

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

В Раде отметили, что уровень выполнения Плана действий по выполнению стратегии остается стабильно низким

В комитете Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что Национальная стратегия в области прав человека требует существенного пересмотра. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, 25 августа 2015 года указом президента Украины с целью создания действенного механизма всестороннего обеспечения в Украине прав и свобод человека и гражданина была утверждена Нацстратегия в области прав человека.

"Национальная стратегия требует существенного пересмотра и внесения комплексных изменений и дополнений, которые бы учитывали те изменения, которые произошли в нашей стране за последние пять лет, и которые бы отвечали новым вызовам времени", - заявил глава подкомитета по правам человека комитета Тарас Тарасенко.

Так, в ходе заседания нардепы рассмотрели состояние выполнения Плана действий по реализации Нацстратегии, разработанной на период с 2015 по 2020 год.

"Уровень выполнения Плана действий из года в год остается стабильно низким. Поэтому насущной является потребность осуществления анализа всех причин ненадлежащего плана действий и поиска оптимальных путей их устранения. Парламент, правительство и общественность должны объединить свои усилия и выработать обновление Стратегии и новый план действий", - сказал нардеп.

Напомним, Кабинет министров предлагает Раде упростить доступ к бесплатной вторичной правовой помощи.

Как писало РБК-Украина, в марте 2015 года Кабинет министров Украины одобрил проект Национальной стратегии прав человека.