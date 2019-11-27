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Нацстратегія з прав людини потребує суттєвого перегляду, - комітет Ради

Новини » Політика     27.11.2019 - 15:58
Нацстратегія з прав людини потребує суттєвого перегляду, - комітет Ради
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

У Раді зазначили, що рівень виконання Плану дій з виконання стратегії залишається стабільно низьким

У комітеті Верховної ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що Національна стратегія у сфері прав людини потребує суттєвого перегляду. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, 25 серпня 2015 року указом президента України з метою створення дієвого механізму всебічного забезпечення в Україні прав і свобод людини та громадянина було затверджено Нацстратегію у сфері прав людини.

"Національна стратегія потребує суттєвого перегляду та внесення комплексних змін і доповнень, які б враховували ті зміни, які відбулися в нашій державі за останні п’ять років, та які б відповідали новим викликам часу", - заявив голова підкомітету з питань прав людини комітету Тарас Тарасенко.

Так, у ході засідання нардепи розглянули стан виконання Плану дій з реалізації Нацстратегії, розробленого на період з 2015 по 2020 року.

"Рівень виконання Плану дій з року в рік залишається стабільно низьким. Тому нагальною є потреба здійснення аналізу всіх причин неналежного плану дій та пошуку оптимальних шляхів їх усунення. Парламент, уряд та громадськість мають об’єднати свої зусилля та напрацювати оновлення до Стратегії та новий план дій", - сказав нардеп.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує Раді спростити доступ до безоплатної вторинної правової допомоги.

Як писало РБК-Україна, у березні 2015 року Кабінет міністрів України схвалив проект Національної стратегії прав людини.

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