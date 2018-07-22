У Нацраді з питань телерадіомовлення розповіли, коли мовлення на Крим і Донбас стане на 75% україномовним

Зараз закон дозволяє мовлення будь-якою мовою, головне, щоб це були українські передачі

Починаючи з жовтня 2018 року українські засоби масової інформації (ЗМІ), які ведуть мовлення на окуповані території Донецької й Луганської областей, а також на територію анексованого Російською Федерацією (РФ) Криму, будуть вести програми на 75% українською мовою. Про це заявив член Національної ради України з питань телерадіомовлення Сергій Костинський, передає Крим.Реалії.

Так, Костицький нагадав, що зараз закон дозволяє мовлення будь-якою мовою, головне, щоб це були українські передачі, національний продукт, європейський продукт, а також є відповідна квота європейського продукту.

"З жовтня мова ведення передач на 75% буде відбуватися саме українською мовою. Ми ведемо мовлення не на ті території, які ми вкрали у Росії, а на ті, які Росія вкрала в України. І українська мова не є проблемною, я кажу вам це як кримчанин. Якщо ви отримуєте доступ до якісної журналістики, то мова не має значення", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Костицький повідомляв, що у 2018 році українська влада має намір налагодити телемовлення на анексований Крим із двох вишок і організувати трансляцію семи українських радіостанцій.

Також повідомлялося, що в окупованому Криму пообіцяли оперативно блокувати будь-які спроби України розгорнути на півострові власне радіомовлення.