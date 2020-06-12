В Нацсовете по реформам поддержали идею мирного решения споров с бизнесом

Мирные соглашения между государством и бизнесом позволят вернуть государству существенные суммы задолженностей вместо уголовных дел.

Об этом заявил глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили во время заседания.

"Мы сейчас выводим норму, что можно будет достигать процессуальных соглашений, когда есть старые дела по бизнесу, например, по деньгам, и сказать: окей. Сейчас какая процедура? Ты должен установить весь ущерб, а потом, пока он весь не вернется, дело не закрывается или надо кого-то посадить. Ничего подобного. В Грузии мы за первый год, когда мы ввели процессуальные соглашения, 1,5 млрд долларов вернули государству. Это было просто соглашение между прокурором и бизнесом. Если есть ущерб какой-то и много лет тянется тяжба, по любому урегулируем. Нам не нужны люди в тюрьме. Нам нужно это на конвейер поставить. Будет минимальное соглашение, устраивающее обе стороны, закрыли дело и пошли дальше", - заявил Саакашвили.

Напомним, ранее такую идею выдвигал украинский бизнесмен Олег Бахматюк, который предложил государству возвращение 8 млрд задолженностей банков, выведенных с рынка в результате банковского кризиса 2014 года.

В частности, владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк предложил Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному банку и Офису генерального прокурора механизм возврата задолженности выведенных с рынка в 2014-2015 годах банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива "в сумме 8 млрд грн.

В свою очередь, такой путь решения вопроса задолженностей поддержали Фонд гарантирования вкладов и международные финансовые структуры, в частности МВФ и Всемирный банк. Кабинет министров разрабатывает соответствующий законопроект, который будет внесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.