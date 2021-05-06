В Нацсовете реформ назвали главные направления деолигархизации

"Кто продает эти услуги олигархам и не только олигархам? Олигархи, кстати, это меньше 15% украинской экономики. Мы говорим про 100% украинской экономики. Кто продает эти услуги разным субъектам? Украинские чиновники: министры, мэры и т.д. Не просто продают, а говорят: ты ничего не сможешь сделать, если ко мне не придешь и у меня не купишь", - сказал Саакашвили.

По его словам, деолигархизация должна быть направлена не на борьбу с отдельными персонами, а на изменение работы всей системы государственного управления.

"Мы сейчас очередную компанию, 5 фамилий назовем. И некоторые из них мне лично очень не нравятся, из этих фамилий, я давно с ними враждую. Я тоже буду счастлив, ох, назвали наконец паразита. А потом воз останется и ныне там. Потому что вся система, которая продает этим ребятам и всем остальным, процветает и она не меняется. Давайте менять систему. Не будем менять систему, это все превратится опять в компанейщину", - подчеркнул Саакашвили.