RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Нацраді реформ назвали головні напрямки деолігархізації

Автор: РБК-Україна

Українські чиновники нав'язують бізнесу корупційні послуги, цю систему потрібно міняти.

Про це заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

"Хто продає ці послуги олігархам і не тільки олігархам? Олігархи, до речі, це менш як 15% української економіки. Ми говоримо про 100% української економіки. Хто продає ці послуги різним суб'єктам? Українські чиновники: міністри, мери і т.д. Не просто продають, а кажуть: ти нічого не зможеш зробити, якщо до мене не прийдеш і у мене не купиш", - сказав Саакашвілі.

За його словами, деолігархізація повинна бути спрямована не на боротьбу з окремими персонами, а на зміну роботи всієї системи державного управління.

"Ми зараз чергову компанію, 5 прізвищ назвемо. І деякі з них мені особисто дуже не подобаються, з цих прізвищ, я давно з ними ворогую. Я теж буду щасливий, ох, назвали нарешті паразита. А потім віз залишиться і нині там. Тому що вся система, яка продає цим хлопцям і всім іншим, процвітає і вона не змінюється. Міняймо систему. Не будемо міняти систему, це все перетвориться знову в компанійщину", - підкреслив Саакашвілі.

Нагадаємо, 15 квітня під час засідання РНБО президент Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігарха, який дозволить виключити вплив олігархів на політику та економіку країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Саакашвіліреформи