У Нацраді реформ назвали головні напрямки деолігархізації

"Хто продає ці послуги олігархам і не тільки олігархам? Олігархи, до речі, це менш як 15% української економіки. Ми говоримо про 100% української економіки. Хто продає ці послуги різним суб'єктам? Українські чиновники: міністри, мери і т.д. Не просто продають, а кажуть: ти нічого не зможеш зробити, якщо до мене не прийдеш і у мене не купиш", - сказав Саакашвілі.

За його словами, деолігархізація повинна бути спрямована не на боротьбу з окремими персонами, а на зміну роботи всієї системи державного управління.

"Ми зараз чергову компанію, 5 прізвищ назвемо. І деякі з них мені особисто дуже не подобаються, з цих прізвищ, я давно з ними ворогую. Я теж буду щасливий, ох, назвали нарешті паразита. А потім віз залишиться і нині там. Тому що вся система, яка продає цим хлопцям і всім іншим, процвітає і вона не змінюється. Міняймо систему. Не будемо міняти систему, це все перетвориться знову в компанійщину", - підкреслив Саакашвілі.