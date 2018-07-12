В Нацраде объяснили причины продления лицензии каналу "Интер"

"Интер" с 7 октября будет вынужден придерживаться квот в отношении украинского языка

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский объяснил причины продления лицензии каналу "Интер". Об этом Сергей Костинский написал в Facebook.

Как отмечается, 7 октября заработает закон о квотах на телевидении, который предусматривает 75% государственного языка от общего недельного эфира.

Поэтому "Интер", по мнению Костинского, будет вынужден украинизироваться. Он напомнил, что закон предусматривает 75% государственного языка от общего недельного эфира всех телеканалов.

"Среди поклонников "Интера" достаточно поклонников Советского Союза и "Русского мира", которые хейтять украинское государство, украинскую культуру и украинский язык. Эти люди готовы смотреть через спутник российские телеканалы. Но они смотрят "Интер", пока он есть", - отметил он.

Костинский добавил, что в таких условиях телеканал станет инструментом украинизации значительной части украинского общества.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Интер" на 4 млн 46 тыс. гривен за разжигание розни во время трансляции концерта к 9 мая.