У Нацраді пояснили причини подовження ліцензії каналу "Інтер"

Новини Суспільство 12.07.2018 - 05:52
Фото: Нацрада з питань теле- радіомовлення (РБК-Україна)
Фото: Нацрада з питань теле- радіомовлення (РБК-Україна)

"Інтер" з 7 жовтня буде змушений дотримуватися квот щодо української мови

Член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський пояснив причини подовження ліцензії каналу "Інтер". Про це Сергій Костинський написав у Facebook.

Як зазначається, 7 жовтня запрацює закон про квоти на телебаченні, який передбачає 75% державної мови від загального тижневого ефіру.

Тому "Інтер", на думку Костинського, буде змушений українізуватися. Він нагадав, що закон передбачає 75% державної мови від загального тижневого ефіру всіх телеканалів.

"Серед шанувальників "Інтера" достатньо прихільників Совєтського Союзу і "Русского мира", які хейтять українську державу, українську культуру і українську мову. Ці люди ладні дивитися через супутник російські телеканали. Але вони дивляться "Інтер", поки він є", - зазначив він.

Костинський додав, що у таких умовах телеканал стане інструментом українізації значної частки українського суспільства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал "Інтер" на 4 млн 46 тис. гривень за розпалювання ворожнечі під час трансляції концерту до 9 травня.

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Теги:  Інтер,  Национальный совет по телевидению и радиовещанию,  лицензия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС