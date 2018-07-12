У Нацраді пояснили причини подовження ліцензії каналу "Інтер"

"Інтер" з 7 жовтня буде змушений дотримуватися квот щодо української мови

Член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський пояснив причини подовження ліцензії каналу "Інтер". Про це Сергій Костинський написав у Facebook.

Як зазначається, 7 жовтня запрацює закон про квоти на телебаченні, який передбачає 75% державної мови від загального тижневого ефіру.

Тому "Інтер", на думку Костинського, буде змушений українізуватися. Він нагадав, що закон передбачає 75% державної мови від загального тижневого ефіру всіх телеканалів.

"Серед шанувальників "Інтера" достатньо прихільників Совєтського Союзу і "Русского мира", які хейтять українську державу, українську культуру і українську мову. Ці люди ладні дивитися через супутник російські телеканали. Але вони дивляться "Інтер", поки він є", - зазначив він.

Костинський додав, що у таких умовах телеканал стане інструментом українізації значної частки українського суспільства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал "Інтер" на 4 млн 46 тис. гривень за розпалювання ворожнечі під час трансляції концерту до 9 травня.