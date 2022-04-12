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Нацсовет включил в список предателей 13 медийщиков

Фото: телеведущая и жена Виктора Медведчука Оксана Марченко (volynnews com)
Автор: Валерия Полищук

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - НАПК и ОО "Движение ЧЕСТНО" внесли в реестр государственных предателей первые 100 человек. Среди них 73 политика, 13 представителей правоохранительных органов, 13 медийщиков и один судья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.

Из представителей медиасферы в реестр внесены:

  • Кирилл Вышинский
  • Игорь Гужва
  • Снежана Егорова
  • Андрей Ермолаев
  • Светлана Крюкова
  • Глеб Ляшенко
  • Оксана Марченко
  • Олеся Медведева
  • Диана Панченко
  • Михаил Погребинский
  • Владимир Рогов
  • Алексей Романов
  • Александр Семченко

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